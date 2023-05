Esta es la impresionante recaudación de ‘The Super Mario Bros’ a varias semanas de su estreno

Una escena de la película "The Super Mario Bros. Movie". Foto proveída por Nintendo y Universal Studios (Nintendo y Universal Studios, via AP) AP (Nintendo/AP)

Quizás de forma inesperada, la cinta animada de Universal, The Super Mario Bros. Movie ha logrado una aceptación en las salas de cine de forma notoria.

La película dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, ya logró pasar la cifra de los mil millones de dólares en taquilla, a pocos días de cumplir el mes de su estreno en las salas de cine.

De acuerdo con un reporte de Variety,, después de 26 días de lanzamiento, la adaptación animada del videojuego, de Universal, Illumination y Nintendo, ha recaudado $ 490 millones en América del Norte y $ 532 millones a nivel internacional. Es solo la quinta película de tiempos de pandemia que se une al club de $ 1 mil millones, después de “Spider-Man: No Way Home”, “Top Gun: Maverick”, “Jurassic World Dominion” y “Avatar: The Way of Water”.

Esos récords son especialmente alentadores porque la última vez que Mario y Luigi aparecieron en la pantalla grande, en la desastrosa película de acción en vivo de 1993 “Super Mario Bros”, se convirtió en un ejemplo legendario de la incapacidad de Hollywood para adaptar los videojuegos.

[Te recomendamos leer: Charlie Day, Luigi en “Super Mario Bros. La Película”: “Es la primera vez que me eligen como el tipo alto, y lo he disfrutado cada segundo”]

Sorpresa taquillera

Estas cifras alcanzadas en menos de 30 días supera lo logrado por la esperada cinta de Marvel “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” que no llega ni a 480 millones de dólares en casi dos meses de haberse estrenado, convirtiéndose en un fracaso taquillero para la casa de superhéroes.

La película es ahora la segunda película animada más grande desde 2019 en términos de taquilla mundial, superando a “Demon Slayer: Mugen Train” ($ 494 millones) y detrás de “Minions: The Rise of Gru” ($ 942.5 millones), de acuerdo al reporte del medio estadounidense.

‘The Super Mario Bros. Movie’ tuvo un presupuesto de producción de $ 100 millones, que es económico para una película animada, y contó con la participación de actores de la talla de Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy y Jack Black.

Dado a este éxito taquillero de la cinta, producida por Universal, es muy probable que los ejecutivos estén pensando en un posible Spin-Off con cualquier de los personajes del popular videojuego.

¿De qué trata la cinta de Mario Bros.?

La película sigue a los fontaneros de Brooklyn conocidos como Mario y Luigi, que son absorbidos por el místico Reino Champiñón. Junto con la princesa Peach, se preparan para detener al poderoso Bowser de la dominación total.