Con náuseas y todo: el embarazo de Rihanna la hizo brillar más y estas fotos son la prueba

Rihanna volvió a capturar las miradas de la MET Gala 2023, con tres looks diferentes, uno que fungió como un previo que emocionó a los fanáticos, pues la expectativa ya era muy alta cuando presentó un look de plumas en blanco y negro de Chanel, posteriormente se le vio portar un abrigo de pelo vintage 1997 de Fendi y la cereza del pastel fue un increíble vestido con capa floral de Valentino.

No por nada, la cantante de Barbados ha logrado capturar la atención de todos, gracias a su participación en el evento más importante de la industria de la moda, en la que famosos y diseñadores, se unen para crear exquisitas piezas de acuerdo a la temática que se maneje ese año, en este caso, un homenaje al káiser de la moda con ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’.

La reina de la gala, llegó tarde a la alfombra del evento acompañada de A$AP Rocky, pero esto no mermó su participación, destacando el trabajo de Valentino, y mostrando algunos de los guiños a Chanel, cuando Lagerfeld se encontraba trabajando en la marca francesa, tal es el caso de sus lentes de sol pertenecientes a la colección de 1996.

Rihanna muestra que la maternidad no es impedimento para brillar

Rihanna ha demostrado ser un verdadero ícono de la moda maternal, abriendo un panorama completamente diferente al que muchas mujeres estaban acostumbradas, enseñando que la sensualidad no se pierde durante esta dulce etapa.

Actualmente, la cantante de ‘We Found Love’ está en la espera de su segundo bebé junto a A$AP Rocky, y si alguien sabe como presumir su baby bump es ella. Y es que durante su paso por la alfombra, se detuvo a contar algunos detalles de su segundo embarazo confesándole a Rachel Smith de Entertainment Tonight que estaba viviendo algo muy diferente al primero, pues no tenía antojos, pero si ‘Toneladas de náuseas’, “Todo es diferente, pero lo estoy disfrutando”, confesó sentirse bien y enérgica, también aprovechó para declarar que estaba enamorada y obsesionada de su primogénito.

‘RiRi’ la reina de los eventos, enseña con mucho estilo su baby bump

La cantante de 35 años, ha mostrado que a pesar de las náuseas y los síntomas de embarazo, ha logrado mantenerse en pie en los grandes eventos, y es que no solo en la MET Gala 2023 logró este cometido, también lo hizo hace poco durante la ceremonia de los Premios Óscar.

Rihanna presumió un look de transparencias negras y cuero que dejaba al descubierto su baby bump, pero esto no fue todo, pues también apostó por otros hermosos looks, uno en color menta con peluche y otro lleno de cristales que la hacía brillar como una diosa.

Por otro lado, no podemos olvidar su participación en el medio tiempo del Super Bowl, cuando dio la noticia de que se convertiría en madre por segunda vez, utilizando un jumpsuit de Loewe en color rojo que dejaba al descubierto lo avanzado de su embarazo, combinando con una gran capa de Alaïa de lo que parecía ser un homenaje a André Leon Talley, todo esto, corrió a cargo de su incondicional estilista, Jahleel Weaver.