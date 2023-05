Yailin pasa página de lleno con Anuel y borra todas sus fotografías con él en Instagram

Jorgina Lulú Guillermo, mejor conocida como Yailin ´La más viral´ se ha mantenido totalmente al margen de todas y cada una de las declaraciones dadas por Emmanuel Gazmey, también llamado ´Anuel´, sin embargo, bien dicen que un hecho dice más que mil palabras.

El boricua quien hace poco dio a conocer la noticia de su separación, ha causado revuelo con el hecho de su distanciamiento, debido a que se dio justamente en medio la espera de su hija, Cattleya, por otro lado, hasta donde se sabe, Anuel sigue siendo esposo de la rapera, al menos en papeles pero no por convivencia.

El cantante de ´la llevo al cielo´ se ha encargado de dejar en claro en más de una ocasión y por medio de varias declaraciones que ha hecho totalmente públicas, que la dominicana y él ya no están juntos, una información a la que la intérprete de ´Si tú me busca´ no ha dado ningún tipo de respuesta, llegando hasta el punto de confundir un tanto a la audiencia con sus publicaciones, sin embargo, un reciente acto de Yailin, da por sentado que la separación ya está más que encaminada.

La dominicana quien solía mantener su Instagram con posteos que parecían casi intocables en compañía de Anuel, ya no guarda ni uno solo recuerdo con el papá de su hija, lo que representa una declaración aún mucho más fuerte que las palabras, sumado al hecho de que ahora se ha dejado ver lanzando más de una indirecta.

Cabe destacar, que esta decisión por parte de la dominicana quizá se vio un tanto influenciada por las últimas actitudes de Anuel, siendo la más llamativa y tajante, la de su indirecta para ´La Bichota´, a quien ya no se cuida de mencionar en sus conciertos.

Yailin ha demostrado por otra parte que se encuentra totalmente abocada a su música y a seguir creciendo profesionalmente, su más reciente lanzamiento ´Solo tú y yo´ le ha hecho merecedora de gran reconocimiento.