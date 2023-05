¡De nuevo flaca! Ex Miss Universo Harnaaz Sandhu sorprende con su esbelta figura

Harnaaz Kaur Sandhu, Miss Universo 2021, reapareció ante las cámaras y los medios de comunicación quedaron sorprendidos al ver lo flaca que se encuentran. Muchos aseguran que ya tiene el peso que tenía al ganar la corona del certamen.

Recordemos que Kaur fue duramente criticada durante su reinado por su evidente aumento de peso, del que ella misma aseguró se debía a una enfermedad celiaca. Incluso, la organización del certamen tuvo que pronunciarse para pedir que cesaran las críticas hacia su cuerpo.

El día en que ella entregó la corona a su sucesora, la modelo originaria de la India no se miraba feliz. Muchos dedujeron que sus lágrimas no eran de emoción sino de tristeza, pues muchos la habían señalado de irresponsable por no haber “mantenido su figura” durante su reinado.

Perdió todo el sobrepeso en tres meses ¿Enfermedad o estrategia?

A tres meses de haber entregado su título de la mujer más bella del universo, Harnaaz, reapareció en público durante un evento en la ciudad de Nueva York dedicado a la equidad menstrual en el que lució transformada.

En esa actividad la exreina de belleza lució un blazer sin mangas negro que combinó con un top y cinturón del mismo color y unos elegantes pantalones blancos Massimo Dutti.

Luego de la reaparición de Harnaaz, muchas personas han llegado a la conclusión de que el aumento de peso fue una artimaña de la organización Miss Universo para “imponer” el tema de la inclusión.

“Todo fue treta de la fatal organización IMG que ya dejó, gracias a Dios, las direcciones del MU. Aquí la tienen ya casi delgada como ganó, más bella, más reluciente y recuperada de lo que fue para mí un ‘obligado’ cambio de imagen para imponer su fatal perfil de esta pésima inclusión absurda que quiere realizar este certamen que no haya cómo volver a sus grandes glorias”, expresó Missologo Latino, uno de los expertos en concursos de belleza, a través de redes sociales.