“Ahora tiene Problemas de conducta”: no le perdonan a Carlos Vives que haya roto su guitarra.

El cantante fue blanco de duras críticas una vez que protagonizó una de las situaciones más inesperados de su presentación durante la celebración del Festival Vallenato que se realizó en Valledupar. Por eso, se volvió tendencia, pues a pesar de que se mostró como siempre dispuesto a complacer a sus fans con sus éxitos, de repente, ante lo que aparentemente fue uno de los momentos más eufóricos que aún pocos entienden, pues éste se fue en contra de su instrumento principal como lo es su guitarra con la que ha compuesto sus mejores canciones y que siempre llevaba a cuestas en sus shows.

Ante esto, sus fieles fans no dudaron en expresarse con mucha preocupación, ya que es la primera vez que lo notan tan exaltado en el escenario y que pese a que él guarda un toque innovador en su propuesta musical que tiene que ver un poco con el rock, eso no resulta suficiente como para realizar este tipo de acción y menos en contra de su herramienta musical.

No le perdonan a Carlos Vives que haya roto su guitarra

“Te amo como artista. Te sigo desde tus inicios… pero esta escena es anti valor por siempre. Mal ejemplo parce”, “Te admiro a 1000% pero esto no es necesario, no es grato verlo”, “Aay nooo qué es esto?? Wow tuve que ver el vídeo varías veces para asegurarme que fueras tu! Sorry, nada agradable está escena, pura violencia… acaso tienes problemas de conducta…”, “Incongruencia: Dañar la herramienta con la que repartes amor”, fueron tan solo algunos de los argumentos con los que no le perdonan a Carlos Vives que haya roto su guitarra.

Sin embargo, el colombiano trató de justificar su acción al escribir en su posteo el siguiente mensaje: “La acción de romper la guitarra es un símbolo del rock que lleva un mensaje implícito que va más allá de un gesto violento, es la pasión y la fuerza de sentir la música que hacemos. Mi rock yo lo encontré aquí y estoy celebrando 30 años de haber tomado ese camino. Esto lo hice en un concierto en un teatro presentando mi nuevo álbum y justo celebrando ese sonido rockero vallenato. Que viva El Rock de mi Pueblo”. Sin embargo, esto no convenció a sus fans que siguen repudiando esta escena en el escenario.