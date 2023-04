“Ya voy para allá mi gente”: Denisse Molina ya salió de Tailandia y en tres días llega a Ecuador

Denisse Molina está más cerca de volver a pisar Ecuador, la presentadora publicó una historia en redes sociales, donde anuncia que ya estaba por iniciar un vuelo de tres días a su país natal. La actual colaboradora de una ONG en Tailandia que se encarga de empoderar mujeres, llegará a Ecuador para dar una conferencia magistral de comunicación el próximo 11 de mayo.

“Estoy tan feliz de ir a Ecuador, no saben la ilusión que me hace ver a toda esa gente linda”, fue parte de lo que dijo Denisse en sus historias. Además, expresó que no piensa en lo que tarda el vuelo de Tailandia a Ecuador, porque más grande es su emoción, al poder traer una conferencia tan importante como es Impacta.

Denisse Molina llegará lo primeros días de mayo a Ecuador (Captura de pantalla)

También dejó claro que su visita es corta “no voy con las diez maletas que me vine, voy más liviana”, ya que solo estará alrededor de una semana en su tierra. Por otra parte, Denisse ha dejado claro que uno de las primeras cosas que hará al llegar es despedirse de Don Alfonso, quien fue su compañero por muchas años en el noticiero de Ecuavisa.

Una conferencia que impactará en Quito

Denisse Molina llega a Ecuador de la mano de uno de sus más grandes y recientes proyectos profesionales ´Impacta´ donde expondrá acerca de la importancia de la proyección de imagen y de todo lo que esta abarca más allá de lo superficial.

“Cuando hablamos de proyección de imagen… se nos viene a la mente, la elegancia, el buen vestir, la actitud….. pero atrás quedó esa Teoría!!! La proyección de imagen va muchoooo más allá de lo superficial… tiene que ver con tu esencia, con tu interior, con tu empatía, con la conexión con los demás…. Porque NO hay que parecer… hay que SER…”, escribió como una especie de adelanto de lo que será su disertación.