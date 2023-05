William Levy y sus fotos por las que dicen que Elizabeth Gutiérrez le robó la juventud: “se ve viejísimo”

William Levy es uno de los actores más famosos y exitosos que ha participado en innumerables novelas y películas como Café con aroma de mujer y La tempestad.

Aunque siempre ha sido admirado por su belleza y también por su talento, parece que los años no pasan en vano y como todos , los signos de la edad de han hecho evidentes en él.

El actor cubano protagoniza recientemente la serie Montecristo y la ha estado promocionando por lo que ha estado en diferentes entrevistas y medios.

Te recomendamos: William Levy anuncia nuevo proyecto y dicen que es la razón por la que volvió con Elizabeth Gutiérrez

Y justo en algunos videos y fotos recientes, mientras promociona la serie, ha recibido muchas críticas, pues aseguran que se ve “mucho más viejo”.

Critican a William Levy por lucir “más viejo” y aseguran que Elizabeth le está “robando la juventud”

William Levy ha tenido una relación intermitente con Elizabeth Gutiérrez donde ha habido altas y bajas, rupturas y regresos y hasta infidelidad.

Sin embargo, a inicios de año ambos dejaron ver que estaban juntos de nuevo y ahora sí de forma “definitiva”, mostrando lo felices que son al lado de sus dos hijos Kailey y Christopher.

Por eso, los fans aseguran que Elizabeth le está “absorbiendo” la juventud a William, pues desde que regresó con ella se le ve “más viejo y acabado”.

“Uy pero qué le pasó a este hombre”, “que viejo está, parece un viejo de 60″, “ok envejeció en días, no se veía así de mal, creo que Elizabeth le está robando la juventud”, “OMG no puedo creer que es galán esté tan acabado, que demacrado se ve”, “pero Elizabeth qué le estás haciendo a William, que mala mano tienes”, y “los años no pasan en vano, se ve viejísimo y acabado”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Te recomendamos: Mientras Elizabeth Gutiérrez presume a William Levy, él la ignora y humilla de nuevo

Y es que mientras que Elizabeth se ve radiante, y cada día más bella y joven, aparentando 20, aseguran que William se ve con ojeras, arrugas, y hasta lo acusan de llevar peluquín, desfavoreciendo su imagen como nunca.

Lo cierto es que aunque lo critican, el actor de 42 años sigue triunfando, y sigue siendo el ‘crush’ y el amor platónico de muchas mujeres.