Marián Sabaté se da una respiro para olvidar su despecho ¿Dónde está la ´Reina de la farándula´?

Dicen que “en el mar la vida es más sabrosa” y tal parece que Marián Sabaté la ´Reina de la prensa rosa´ lo sabe, la presentadora aprovechó el fin de semana largo para darse un respiro de los señalamientos y de las cámaras, y se fue de viaje para la ciudad costera de Salinas, donde se encuentra lavando en el mar su mal tiempo amoroso.

Fue hace tan solo unos días atrás, que la presentadora reveló para la farándula y el mundo entero, que sus tan ansiados planes de boda con el que era su prometido Ulises Paz, se vinieron abajo producto de una infidelidad que se volvió viral y la hizo centro de titulares en todos los portales.

“No es lo mismo sufrir despecho en Guayaquil que sufrirlos frente al mar. Este cuerpo caribeño lo sabe”, aparece diciendo en la filmación la ´Reina de la prensa rosa´, en compañía de la diseñadora María Del Mar Proaño.

Asimismo, Marián también posteó por medio de su cuenta de Instagram, todo un carrusel de fotografías, donde se deja ver feliz, disfrutando del feriado, luciendo su figura en un espectacular traje de baño verde, en un día de piscina.

¿Qué pasó con Ulises Paz?

La ‘Reina prensa rosa’, Marián Sabaté, rompió el silencio luego de conocerse que su boda con el empresario, Ulises Paz, se canceló debido a una infidelidad por parte de él. Entre los detalles que ofreció, fue cómo se enteró de esta situación que confesó estar “mal”.

Al ser consultada si Ulises la engañó o no, ella respondió “¡Sí me engañó!”, y prosiguió a mostrar todas las pruebas como chats, videos y hasta fotos de su ex prometido con una chica en la cama.

Contó que Ulises se fue de viaje con una chica a México, cuando a Marián le había dicho que iba a Bogotá a trabajar. “Incluso, le dijo a ella que no estaba conmigo y a mi me dijo que no estaba con ella”.