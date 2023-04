“Es absurdo”: Expulsan de un supermercado a modelo de OnlyFans por usar una mini falda

Kerolay Chaves es la modelo de OnlyFans que utilizó las redes sociales para denunciar que había sido expulsada de un supermercado por utilizar “ropa inapropiada”, según las personas que estaban en el establecimiento.

Con un mensaje lleno de indignación, la joven oriunda de Brasil, se mostró afligida en su cuenta de Instagram y, aseguró que era absurdo que “una mujer no pueda vestirse como quiere”. El texto donde da detalles de lo ocurrido, lo acompañó con fotografías de ella, que se había tomado en el supermercado antes de ser expulsada.

En las mismas, se puede ver que ella utiliza un short que deja ver sus nalgas, así como un top blanco, donde se le marcan los pezones. Además, en las imágenes que le tomaron como “desprevenida”, luce muy sexual para un establecimiento de ese tipo, donde suelen asistir familias.

“Recién llegué a casa del supermercado y me acosaron por usar “ropa demasiado corta. Algunas personas me miraban con prejuicio , otras me maldecían y finalmente me expulsaron del lugar. ¿Tu crees? Estos insultos tienen que ver con la fobia a las mujeres calientes”, dijo Kerolay en su cuenta de Instagram, ademas de que también denunció haber sido acosada.

Asimismo, agregó que “creo que es absurdo que a las mujeres nos sigan tratando así solo porque nos vestimos como queremos”. Incluso, varios fueron los comentarios que recibió a través de su cuenta en la red social y mientras unos aplaudían su opinión y vestimenta, otros la criticaban y juzgaban, ya que consideran su contenido “pornográfico”.

“Que necesidad hay Dios, en vez de buscar ser respetada”, “La noción se quedó en el mismo lugar que el “corto”, “Eso no es ropa corta. Vaqueros de lencería, eso sí es”, “Eso es simplemente despistado... Quiere respeto pero no respeta. Lo que tienes es el coraje de pensar que alguien te defenderá aquí y lo encontrará hermoso”, son algunos de los comentarios que más destacan en la publicación de la modelo.