“La maternidad apesta”: mujer furiosa confiesa que odia todo lo de ser mamá y genera arduo debate

El tema de las mujeres que no quieren tener hijos abunda en las redes sociales, así como parte de la sociedad ve como una locura que una pareja decida no procrear.

Las razones van desde las económicas hasta el hecho de no gustarle los niños. Pero más allá de eso, hay mujeres que han quedado embarazada por la presión de la sociedad y al tiempo se dan cuenta que odian ese estado, lo que no significa que no quieran a sus hijos.

En Sagrosso hablamos del caso de la actriz brasileña, Karla Tenorio, una mujer que ama a su hija, pero que odia la maternidad y sus complicaciones, pues ahora tocamos el caso de Nikki Muñoz, quien en TikTok compartió el mismo sentir, tras dar a luz a su bebé.

Arrepentida abiertamente de la maternidad

Nikki es mamá arrepentida que habla abiertamente de lo que conlleva ser madre, sin romantizar su experiencia.

Ella aseguró que pasó por la misma situación que vivió Tenorio, tuvo cuadros de depresión y ansiedad por su afán de ser ‘la madre perfecta’.

La mujer ha publicado varias de las experiencias que ha vivido desde que tuvo a su hijo y sus clips han generado debates intensos entre quienes la critican y quienes ven la maternidad como algo crudo, agotador y difícil; muy lejano de esa experiencia perfecta de la que por décadas se ha hablado.

Nikki dejó claro a sus seguidores que ama profundamente a su hijo, pero la experiencia le genera agotamiento y estrés.

«No me malinterpreten. Soy increíble en eso (la maternidad), no sé cómo, no pensé que lo sería. ¿Me gusta? No, no. Pero soy buena en eso», escribió Nikki Muñoz.

«Esto apesta y sabía que lo odiaría», dice Nikki en uno de sus videos. «Tiene cinco meses y todavía apesta, todavía odio esto. La maternidad no es para todos».

Recomendó a sus seguidores que lo piensen dos veces antes de tener un hijo. La maternidad no es para todos y no es tan bonita como nos lo han hecho creer