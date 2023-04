Este es el Hacker que se dice adiós a Ecuavisa: “Hoy por hoy me toca dar un paso hacia el costado”

Los pronósticos fallaron, los internautas daban por sentado que el panelista que abandonaría su silla desde este viernes 28 de abril, en ´Los Hackers de la farándula´, era Santiago Castro, más sin embargo, el nombre de Poncho Quintero, mejor conocido como el señor ´M´ fue el que salió a la luz.

Es así, como el reportero que comenzó hace siete meses un proyecto de farándula y entretenimiento en el canal del cerro, hizo oficial su salida de las pantallas de Ecuavisa, durante la que fue su última participación en el programa. De acuerdo a como lo explicó el mismo señor ´M´, su adiós se da debido a la alta demanda de tiempo que exigen sus trabajos alternos, así lo dio a conocer Poncho, en una breve y muy sentida despedida.

“Hoy por hoy en Hackers me toca hacer un paso a un costado, ya que mis actividades económicas y mis trabajos alternos así lo exigen, el sustento de mi familia, de mis hijos, de mi esposa y de mi hogar, depende de las farmacias en las que trabajo, y que me están quitando todo el tiempo disponible para desempeñarme mejor como un profesional de la pantalla nacional, es decir, es por esto, no hay ningún problema con Santiago, no tengo ninguna pelea con Lazito, por ahí se estaban inventando, ni con el canal, aquí las cuentas están saldadas y las puertas están abiertas, nos hemos dado un fuerte abrazo”, explicó Poncho Quintero, para dar cierre a un proyecto laboral en el que se desempeñó de manera muy exitosa por más de seis meses.

¿Quién es el Señor M?

Poncho Quintero es reconocido por ser presentador y gerente comercial de una agencia de publicidad. El colombiano, también llamado Señor M, ha vivido alrededor de 25 años en Ecuador y fue parte de TC televisión en “De boca en boca”.

En su personaje en el programa ‘De boca en Boca’ vestía una capucha negra y no se dejaba ver el rostro. Estuvo al aire por cinco años y renunció “por motivos personales”.