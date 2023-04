¿Cuánto tiempo lleva de amores Carolina Jaume con Aldo de Genna? La presentadora lo contó todo

El romance de Carolina Jaume no pasa de moda, el nuevo amor de la actriz, Aldo de Genna, se ha hecho el foco de atención de casi todos los medios, debido a que es muy poca la información que se conoce acerca del empresario que ha cautivado a la que podría decirse es la rubia más polémica del Ecuador.

Por ello, más que difícil, es casi imposible, que Jaume sea llamada a un programa sin que el tema de su nueva relación amorosa no salga a la palestra, sin embargo, la presentadora contrario a sentirse incómoda, se ha mostrado totalmente abierta a hablar del guapo caballero de cabello blanco, que indudablemente sigue generando intriga en muchos de los medios de entretenimiento.

Fue durante su más reciente visita al programa de ´De casa en casa´ de TC Televisión, que Jaume abrió su corazón en entrevista con Silvana Torres, a quien en medio de una conversación basta amena, reveló entre muchas cosas, el tiempo en concreto lleva con Aldo de Genna.

“Aproximadamente entre idas y vueltas 7 meses”, detalló la presentadora de ´Agárrate´, quien explicó que ha sido un proceso de ruptura y reconciliación un tanto cíclico, pero que en la actualidad la mantiene “genuinamente feliz”.

“Yo necesitaba que sepan que no estoy sola, por eso lo hice público, que tengo un hombre que me respalda, un hombre bueno, un hombre que le teme a Dios, el que me está haciendo mejor persona, que me hace sonreír, que me hace feliz”, aseguró Jaume, quien también dejó al descubierto la edad exacta del empresario. “Aldo tiene 44 años, a mí me gustan mayores como a Becky G”, agregó entre risas.

En días atrás, Mayra Jaime, también presentadora de ´Agárrate´ fue una de las encargadas de poner en contexto y con antecedentes, este vínculo amoroso que Jaume ya presume con orgullo en sus redes sociales. De acuerdo con Mayra, el amor entre Carolina Jaume y el empresario Aldo de Genna, habría surgido luego de haberse consumado la separación de la también actriz con su ex esposo, Allan Zenck, sin embargo, por temas de tiempos y viajes de trabajo de su ahora novio, la relación no logró salir a flote de manera exitosa para ese tiempo.