Malas noticias para los fanáticos de ‘Fast & Furious’, Vin Diesel confirma el fin de la saga

Vin Diesel confirma el fin de la saga 'Fast and Furious'

Una de las sagas más longevas de estas últimas décadas como es ‘Fast & Furious’ finalizará en 2025. ‘Fast X: Parte 2‘ será la película que ponga fin a las aventuras que empezaron en 2001. Dom Toretto (Vin Diesel) y compañía presentarán este 19 de mayo la primera parte de la película juntando a Jason Momoa y Charlize Theron como los villanos principales de la cinta.

Charlize Theron y Jason Momoa en el set de #RápidosYFuriosos10 #FastX😍🎬 pic.twitter.com/ciCwwhlf0s — Pop Corn Magazines (@MagazinesPop) April 30, 2022

En cuanto a la primera parte de la película, su último trailer fue un éxito total al conseguir 20 millones de visualizaciones en YouTube. Muchos de sus fans tienen altas expectativas después de que sus últimos proyectos no hayan llegado ni a los talones de las cintas antiguas.

Gran adición a la franquicia

La adición de Jason Momoa al reparto cae como anillo al dedo, luego que Vin Diesel no lograra convencer a Dwayne Johnson de volver a la taquillera saga, que generó 726 millones de dólares a nivel mundial en su novena película, el año pasado.

La cuenta verificada de Instagram de la película (@thefastsaga) le dio la bienvenida al actor de Aquaman escribiendo: “La familia de Fast sigue creciendo”.

Sin “La Roca”

Dwayne Johnson será la gran baja de la franquicia en esta película, pese a la súplica pública que hizo Vin Diesel en Instagram para tratar de convencerlo de interpretar a Hobbs una vez más. “Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas con tu destino”, escribió Diesel en una publicación que no agradó mucho a The Rock.

La respuesta de ‘La Roca’ fue firme:

“Quedé muy sorprendido con la reciente publicación de Vin”, dijo Johnson a CNN en diciembre. “El pasado junio, cuando Vin y yo nos conectamos, no a través de las redes sociales, le dije directamente, y de forma privada, que no regresaría a la franquicia”.

“Fui firme, pero cordial con mis palabras, y le dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría el éxito de la franquicia, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara”, agregó. “También hablé en privado con mis socios en Universal, quienes me brindaron un gran apoyo al comprender el problema”.