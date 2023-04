Karol G anunció de la forma más tierna y original su tour “Mañana Será Bonito”

“Yo se que había dicho que no … pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes NO ME AGUANTÉ 🙈🥺 #MañanaSeraBonitoTour es una realidad”, así lo escribió la colombiana, Karol G, en su cuenta de Instagram para dar a conocer la esperada noticia de sus conciertos.

Pero el anunció lo hico de la forma más “tierna y original” así lo catalogan sus seguidores, desde su vestuario y forma de hablar, pero no está sola, la acompaña Iker, “El niño millonario” mexicano que ha hecho una fortuna con sus videos en YouTube.

Tras le anunció del tour, de la intérprete de ‘Tusa’, ‘Mami’ y ‘Provenza’ millones de likes ha ganado la publicación de miles de reacciones en sus redes sociales.

Jajajjaaj tan linda anda q soos @karolg te amoooooooooooo pic.twitter.com/jSgBE2aGhb — N&K🌺🌸 (@nilviaFuentes2) April 27, 2023

¿Quién es el niño del video de Karol G?

Iker, en su cuenta de Youtube ha generado millones de reacciones, por sus sus peculiares respuestas causando risa y ternura en los internautas, pero, ¿Por qué es conocido como el “niño millonario”?, pues le preguntaron su estado civil, si era casado, divorciado y el pequeño Iker muy curioso, contestó que su estado era “millonario”.

Disco “Mañana será bonito”

Este es el cuarto álbum de estudio de la cantante colombiana que se lanzó oficialmente el pasado 24 de febrero de 2023 a través de Universal Music Latino.

Poco se ha hablado de q una artista de la talla de Karol G, con el gran alcance q tiene haya decidido sacar un álbum con un mensaje tan importante actualmente como lo es seguir adelante luego de pasar por algo difícil y es q sin duda le cantó al dolor, a la fiesta y la esperanza. pic.twitter.com/SyzJZgWX0V — jai (@jairaamich) April 26, 2023

Cuenta con 17 pistas, es principalmente un disco de reguetón e incluye como artistas invitados a Romeo Santos, Quevedo, Shakira, Justin Quiles, Ángel Dior, Maldy, entre otros más.