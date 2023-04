¡Una exMiss Ecuador! El amor platónico del que iba a ser esposo de Marián Sabaté

Dos semanas atrás Marián Sabaté brindó una entrevista donde reveló detalles de lo que iba a ser su boda este próximo 30 de mayo. Entre uno de los puntos a destacar está el hecho de los amores platónicos de la pareja.

Para la española de 56 años, días atrás, Ulises Paz era el hombre más guapo que Dios le envío. No obstante, dio un punto de vista donde aclaró que Frank Bonilla fue su amor platónico aunque nunca, el actor, le guiñó el ojo.

Asimismo, Ulises tiene su crush. Marián reveló al Extra que el amor imposible de su prometido era Constanza Báez (Miss Ecuador 2013). “No me voy a poner celosa porque sé que no va a pasar nada entre ellos”, relató.

Marian Sabaté

¿Por qué se iba a casar en España?

Para el citado medio, Sabaté contó que sus tíos son adultos mayores y quiere que la vean bien y estabilizada, además que no han podido asitir a bodas anteriores. “Quiero que lo disfruten antes que ya no estén en la tierra. Ellos no me lo han dicho, pero creo que ya me quieren ver en paz, en un hogar”.

Sabaté tenía contemplado invitar a un grupo pequeño de 20 personas, entre ellos personajes de la televisión ecuatoriana y mejores amigos.

"El beso que se dio Marián Sabaté con un colágeno"./ Instagram

¿Cómo empezó esta relación?

Fue el pasado 14 de febrero que Ulises Paz le pidió a la “reina” de 56 años su mano. Todo habría empezado con una cena romántica, en ese instante relató que ellos se iban a “querer en el chuchaqui y la enfermedad”.

La ecuatoriana de 56 años admitió su relación con el joven de 31 años, 25 años menor que ella en ‘Hackers de la Farándula’: “Así es la vida, las cosas suceden, una no las busca sino que pasan”, declaró en la pasada entrevista.