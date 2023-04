Erika Vélez dejó un mensaje a quienes están despechados en el amor o pasan un mal día

Erika Vélez Mensaje a sus seguidores que no está pasando un buen momento.

Erika Vélez es una de las mujeres más influyentes en Ecuador, sea por su arduo trabajo como por su belleza la manabita ha logrado estelarizar la palestra del entretenimiento. Ante su impacto mediático, la modelo y actriz ha aprovechado para lanzar mensajes donde se sincera y, a la par, motiva a sus seguidores.

[ Su lucha contra la depresión le ha permitido ganar mayor empatía con quienes no están pasando un buen momento. ]

Vélez destacó que ser dispersa es parte de su encanto, aunque en este momento está agradecida y enfocada. Asimismo direccionó un mensaje a sus seguidores donde los insta a que mañana tendrán un mejor día.

“Si estás pasando por un momento bajón, no eres él/la único, pero te prometo que mañana será un mejor día”, escribió. Por supuesto las cortas pero efectivas palabras de la actriz no pasaron desapercibidas y detonaron una ola de buenas vibras.

“Gracias por las palabras de aliento mi reina”; “me encanta tu vibra y tu sonrisa”; “patrimonio del Ecuador”, fueron la tónica de los comentarios que agradecieron a la manabita.

Lucha contra la depresión

A través de su red social Instagram , años atrás, confesó padecer de depresión. “Tengo depresión, tengo mi doctora, me tomo medicamentos”, añadió en una entrevista para TC Televisión.

Para ella ha sido un trabajo constante para poder lidiar con este padecimiento. Incluso aseguró que tiene un círculo cercano de personas a las que le dijo que cuando no sepan de ella por varios días, le escriban o la llamen.

Comentó en una charla con el medio PRIMICIAS que su punto de quiebre fue cuando pensó en como atentar contra su vida sin que le doliera. “Esos pensamientos los normalizaba, eran como planear ir a la playa. Y dije ‘esto no está bien’. Tenía episodios muy duros y no me gustaba esa mujer que se sentía así”.