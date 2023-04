¿Crisis en el paraíso? Aseguran que Georgina y Cristiano Ronaldo tuvieron una fuerte discusión al subir a un avión privado

Los medios de comunicación portugueses, han empezado a difundir que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez podrían estar presentando una fuerte crisis matrimonial. Al parecer, la pareja tuvo una gran discusión antes de subir a un avión.

El medio MTMAD publicó en su sitio web que una testigo se comunicó con el periodista Abel Planelles para contarle lo que sucedió entre el luso y la argentina antes de subir a un avión privado. Sin embargo, no especificaron que día habría sido el inconveniente, pero si destacaron que se trató de uno de los cruces más fuertes que tuvieron.

“La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real”, escribió el periodista. Según reseñaron en la nota, la joven que relató lo sucedido tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. “Me dice que tuvieron una movida monumental a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie, Cristiano sí fue educado”, destacó el comunicador.

De igual forma, los medios locales señalaron que Abel Planelles no es el único periodista que ha recibido información sobre lo ocurrido con Georgina y su esposo Cristiano Ronaldo.

¿El mal momento de CR7 también se refleja en el campo?

El futbolista del Al-Nassr ha estado viviendo días bastante agitados ya que, aunque desde su llegada al equipo de Arabia Saudita ha sido una buena adquisición para el grupo, pero recibió críticas por el desempeño colectivo del conjunto y encima se está hablando mucho sobre su vida íntima con la modelo.

Además, los posibles problemas personales podrían estar reflejándose dentro del campo de juego. en uno de los partidos de abril 2023, se fue haciendo gestos obscenos cuando un grupo de hinchas del equipo rival le gritó ‘Messi’, mientras que en otro le hizo un reproche a su entrenador después de quedar eliminados en la King’s Cup.

A pesar de todos los rumores, Georgina publicó una historia donde parece expresar que nada pasa en su matrimonio ya que, utilizó una canción sobre la envidia para acompañar la imagen que posteó.