“Bruja y menopaúsica”: Estas serían las expresiones que utilizaría Clara Chía para referirse a Shakira

Desde que el amor entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí es del conocimiento público, mucho se ha especulado sobre la posición que podría tener la joven catalana de 23 años de edad, con respecto a todo lo que Shakira ha dicho sobre ella y, cómo ha utilizado su separación con el ex futbolista para facturar.

Recientemente, medios locales publicaron las supuestas expresiones que utiliza la novia de Piqué para referirse a Shakira cuando está con su grupo de amistades más íntimas. El periodista español Roberto Antolin en Mitre Live, aseguró que Clara Chía utiliza las palabras “vieja, menopaúsica, bruja” entre otras cuando habla de la cantante colombiana.

“Sus amigas y Clara Chía también llaman a la cantante vieja, bruja, menopáusica, así la llaman, esto surge después de que se enteraron que la intérprete llama a Clara mosquita muerta, ellas están hartas de esta situación y por eso le pusieron esos apodos”, expresó el comunicador cuando dio a conocer la noticia.

El periodista español también hizo énfasis en que los medios de comunicación solo se focalizan en Shakira, pero Clara al ser joven, también tiene derecho a reaccionar. Además, aseguró que el único culpable de la situación es Gerard Piqué.

“Si hay un culpable acá es Piqué, ella es la tercera en discordia y hay un dato muy importante para sumar del entorno de la pareja de Gerard y sus amigas”, dijo el periodista. Según la misma fuente, la colombiana se refiere a Clara como mosquita muerta y debemos recordar que incluyo el nombre de Clara en la Session #53 con Bizarrap.

De igual forma, Piqué no queda exento de utilizar expresiones que denigren a quien es la madre de sus hijos. El ex futbolista profesional se ha referido a Shakira como “su ex latinoamericana” o “la artista”, tratando de evitar lo más posible de mencionar su nombre.