“Abusó del botox”: Ryan Gosling presume su faceta de Ken pero su rostro “estirado” lo llena de críticas

Desde que aparecieron las primeras imágenes de Margot Robbie y Ryan Gosling convertidos en Barbie y Ken para el live action de la iconica muñeca de Mattel, se ha encontrado en el ojo público, pues toda una generación ansía verlos en escena para rememorar los tiempos de infancia.

Son muchos los fanáticos que están ansioso por ver la nueva producción, que llegará con algunos cambios, tras el tráiler publicado donde se puede ver que los trajes y diseños coloridos no defraudaron a la franquicia que ha visto crecer a distintas generaciones y que sigue creciendo con sus nuevas propuestas.

A solo tres meses del estreno los protagonistas se encuentra realizando las promociones de la cinta, pero la apariencia de Ryan ha creado gran controversia en redes sociales.

Ryan Gosling y las criticas que ha recibido por su rostro

Fueron muchos los comentarios encontrados que surgieron por la producción tras haber escogido a Margot que tiene 34 años y a Ryan quien tiene 42, distintos internautas aseguraron que los personajes debían ser interpretados por personas más jóvenes.

Durante las apariciones de los actores en distintos eventos han aprovechado para seguir luciendo como la mismisima Barbie y Ken con sus looks, pese a queb los rodajes de la película ya terminaron.

Recientemente, aparecieron para la presentación de la película en CinemaCon 2023, donde se volvieron a meter en la piel de sus personajes, los famosos se convirtieron en los nuevos embajadores del color rosa.

Sin embargo, ha sido Ryan quien se ha llevado comentarios negativos debido a la apariencia de su rostro, puesto que para muchos luce “estirado”, y aseguran que abusaron del botox para convertirlo en Ken.

“Ryan me parece genial pero no se con este look de ken no me gusta nada parece hasta operado”, “Que hubieran elegido actores más jóvenes. Parece Barbie madura con el abuelo de Ken”, “Abusaron del botox para convertir a Ryan en Ken”, “Que estirado luce su rostro”. “No había necesidad de someterlo a tratamientos estéticos, podían escoger alguien más joven”, es parte de los comentarios que han dejado los fans en las redes sociales.

Será el próximo 20 de julio cuando Barbie llegue a las pantallas del cine y se pueda ver también en escena a Dua Lipa, convertida en la Barbie sirena.