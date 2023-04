Marco Antonio Regil nos enseña que estar soltero es una forma de amarse

El locutor mexicano Marco Antonio Regil tiene 14 años sin establecer una relación amorosa y a pesar de esto afirma que no se siente solo porque aprendió a disfrutar de distintas formas del amor. Así se lo aseguró a Pati Chapoy, en su podcast, que transmitió este domingo 23 de abril a través de Youtube.

Regil en otras entrevistas ha manifestado que ha sufrido por amor, que muchas amó sin ser correspondido y que las relaciones tóxicas se concretan cuando la autoestima no está fortalecida. Aunque tiene más de una década sin tener pareja, le confesó a Pati cómo es el tipo de mujer que lo “vuelve loco”.

Son las sapiosexual, le atrae mucho el conocimiento que la otra persona pueda tener y compartir, pero en especial si ella cuenta con una madurez emocional que logró a través de terapias: “Hay que tener mucho valor para ver, confrontar y sanar. Es la cosa más sexy y seductora del mundo. Me conquistas es con madurez emocional. Ya viví mi infiernito que yo mismo me creé y no quiero eso. Yo fui el tóxico, el celoso, el perseguido”, detalló el presentador de televisión.

Manifestó que su madre jugó un rol determinante en su vida amorosa y en general, pues desde adolescente trató de darle lo mejor a ella y “de ser el hijo bueno” durante su padecimiento de Alzheimer, que lo cansó. Situación que le pasó factura durante sus relaciones con Adamari López, Silvia Salgado y Laura Elizondo.

“Ese es mi reto, yo lo tengo perfectamente claro a nivel espiritual y psicológico. Yo creo que... fue muy hermoso haber tenido una mamá divorciada y yo sacarla adelante. Suena heroico, suena bonito, pero fue desgastante y pesado y creo que mi subconsciente se quedó... Me cansé. Yo siento de muchas formas como si ya yo hubiera estado casado, como si ya hubiera tenido una hija y ahorita estoy viviendo lo que a lo mejor se vive en la adolescencia o en tus 20″, le relató a Chapoy.

“El amor lo vivo y no me siento solo”

Marco Antonio aseveró que no se siente solo, pese a pasar tantos años sin una pareja: “Estoy tan feliz conmigo, no me siento solo, ni vacío, ni nada. (...) No me siento en soledad, estoy solo por elección, pero no siento soledad. Me siento feliz conmigo y he aprendido a canalizar el amor de muchas formas distintas. Tengo un amor enorme a mi trabajo, a mis amigos, a mi perrita, a mi equipo, a mi prima. El amor lo vivo y no me siento solo”.

Además, admitió que vive con el pensamiento frustrante de que “una relación es pesada y desgastante”, y hasta tanto no sane y “reinvente el formato de las relaciones amorosas”, pues no entrará en una.

Actualmente, Marco Antonio conduce “Escape perfecto”, a la par de su podcast en el que toca temas relacionados con bienestar físico, emocional y financiero.

