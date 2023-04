El pequeño Dante ya recibió el primero de los tres sacramentos: Así fue el bautizo del hijo de la ex reina de belleza

Regia, elegante, con la sencillez que suele caracterizarla, a cinco meses de haber dado a luz, Constanza Báez luce impecable, contrario a apagarse, la ex reina de belleza no para de derrochar el brillo que la maternidad le ha brindado y del que no deja de presumir desde el primer momento en que conoció que Dante yacía en su vientre.

Recientemente, la Miss Ecuador 2013, compartió otro de los emotivos eventos que ahora pasa a sumarse a su trayectoria familiar y del que como siempre, no ha parado de recibir halagos y bendiciones por parte de los internautas y seguidores, el bautizo de su pequeño Dante. Fue por medio de todo un carrusel de fotografías que la también empresaria reveló como fue el religioso acontecimiento.

“15 de Abril 2023. Bautizo de Dante y Nicolás 🙏👼Nuestro hijo recibió su primer sacramento junto a su primo, oficialmente bautizado y bien celebrado por todos, compartiendo con todaaaaa la familia y un poquito de amigos 🙈, pasamos un día inolvidable”, escribió en las primeras líneas de su post, Constanza Báez.

En las postales tanto la ex embajadora de belleza como su esposo, Nelson Riofrío, lucieron una vestimenta sobria con una paleta de colores pasteles, y su primogénito, vistió un color tan puro como él, el blanco. Las imágenes han creado toda una oleada de cariños para la hermosa familia.

Quien sea un seguidor fiel de Constanza Báez, sabrá que la ex Miss se ha encargado de documentar cada escenario importante tanto de lo que fue su embarazo, como luego de haber dado a luz, la ecuatoriana en una de sus más recientes entrevistas reveló que aunque Dante ha representado “un cambio de 180°”, es un momento que sin duda alguna no cambiaría.

“Una bendición, es algo realmente inexplicable, pero gracias a Dios todos los días con él al 100%. Es un cambio de vida de 190°, realmente te aterriza muchísimo más, los proyectos son aún más conscientes porque el tiempo es super enfocado a él”, explicó.