El cuento de hadas de Georgina Rodríguez terminaría por este defecto que ni Cristiano soporta

Parece que Georgina Rodríguez le colmó la paciencia al astro del fútbol Cristiano Ronaldo, y él estaría harto de ella. Cada vez más crecen los rumores de una crisis en relación que mantienen y que este pudiera ser el principio del fin del cuento de hadas de la empresaria.

A Georgina la vida le cambió en el 2016 cuando conoció al futbolista en la tienda de ropa de lujo en la que trabajaba como vendedora. Él se enamoró a primera vista y empezó a conquistarla. Desde allí ya nada volvió a ser igual para ella, que antes se desplazaba en transporte público y después solo paseaba en un Bugatti.

Pasó de tener un par de bolsos a contar 150 y más carteras de lujo en su vestier, a las que guarda con recelo, pues la más económica costó 3000 dólares y la más cara 350 dólares, una exclusiva Diamond Himalaya Birkin. Literalmente dicho por ella durante “El Hormiguero” el mes pasado: “Antes vendía bolsos y ahora los regalo a amigos, empleados, en cumpleaños”.

Te recomendamos: Georgina Rodríguez regresó más diva que nunca y la aplauden por sacarle provecho a la fortuna de Cristiano

La modelo argentina ahora tendría una fortuna que rondaría los 10 millones de dólares, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth. Ella no solo es la pareja y madre de los dos hijos menores de Cristiano, también es modelo para prestigiosas marcas de ropa, calzado, joyas, carteras y más. A eso se le suma que es empresaria y dueña de su propia marca de ropa.

Su pareja no escatima en costo al darle obsequios: desde bolsos carísimos hasta dos minutos de de proyección en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo donde promocionó la serie de ella, que transmite Netflix. Y precisamente aquí es donde, al parecer, empiezan los problemas de los dos.

No la soporta

La relación entre CR7 y Georgina estaría por llegar a su final y sería por culpa de ella misma, y no de otra mujer, pues el jugador del Al-Nassar de Arabia está harto de su comportamiento, de acuerdo con lo que ha publicado en los últimos días la prensa rosa de Portugal.

Lee también: Las críticas a Georgina Rodríguez por ‘presumir’ su vida de lujos en su nuevo documental siguen

El mes pasado una influencer venezolana Georgilaya aseguró que tuvo un encuentro sexual con el futbolista durante el Mundial Catar, en diciembre del año pasado, y que él fue quien le llegó luego de que ella le pidió una fotografía.

Pero mientras Georgilaya daba detalles de la velada, Georgina demostraba con imágenes que la relación estaba más bien que nunca, pero esto sería completamente falso, porque su aptitud por su nueva vida pasó los límites del padre de sus hijas.

Te puede interesar: Una coleccionista: Georgina Rodríguez reveló que tenía 150 bolsos: cuáles son los más caro

En el programa portugués, Noite das Estrelas, manifestaron: “Cristiano no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar”, comentó Daniel Nascimento, presentador del programa de televisión.

Su derroche de dinero no le convence. Solo es cuestión de tiempo para que se descarte o confirmen estos rumores de la pareja.