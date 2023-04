Alec Baldwin reanuda rodaje de Rust y se prepara un documental sobre polémico accidente fatal

El final de la polémica alrededor del accidente que acabó con la vida de la fotógrafa Halyna Hutchins en el set de la película Rust tendrá un final algo anticlimático. Luego de que los fiscales retiraran los cargos contra el actor Alec Baldwin por su presunto homicidio culposo en el set de la cinta western, Rust ya está de vuelta a su rodaje y ahora hasta se prepara un documental sobre el terrible hecho.

Según Variety, el actor de 65 años ya regresó a filmar la película y el director se mantendrá al frente de la producción. También se asegura que el resto del elenco, que incluye a Jensen Ackles, Frances Fisher y Travis Fimmel, están a bordo, con Patrick Scott McDermott tomando el rol de Brady Noon, quien no pudo regresar por cuestiones de agenda.

Junto con esto, el medio también informó que Baldwin está preparando un documental para abordar el fatal accidente que casi lo llevó a prisión y que condujo a la directora de fotografía de la cinta, Hutchins, a la muerte, luego de que un arma de utilería se disparará de verdad.

De acuerdo con Daily Mail, Rory Kennedy, más conocida por Last Days in Vietnam, Ethel y Downfall: The Case Against Boeing, fue vista filmando en casa del actor así como en el set de Rust en Montana. Este proyecto no será el único documental al respecto, pues Rachel Mason y Julee Metz, amigas cercanas de Halyna Hutchins, también preparan uno propio con ayuda del esposo de la fotógrafa, quien ahora también es productor de Rust.

Se espera que Rust termine su filmación en algún punto de mayo, pues cuando todo se detuvo realmente ya habían adelantado bastante de la producción. Por ahora se desconoce si las condiciones en el set mejoraron o se mantuvieron igual de problemáticas, pues varios empleados en aquel momento se quejaron de la falta de orden y seguridad para todos.