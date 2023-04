“Vestida para su ataúd”: el abrigo por el que le dicen a Clara Chía que ‘se empacó una bolsa de basura’.

La novia de Piqué una vez más lo volvió a hacer, pues se le vio caminando al lado de su amado con uno de los atuendos más “fúnebres” y “nefastos” que hasta ahora ha mostrado en público, pues está comprendido por un amplio saco negro que llegaba casi a los tobillos, así como un pantalón de corte recto en tono beige que complementó con unos zapatos deportivos y su cabellera suelta y descuidada como siempre acostumbra a lucir.

Con ello, surgieron miles de comentarios en contra, pues su look fue comparado con el de una bolsa negra que se suele usar para botar la basura que pareciera estarle rodeando su silueta que no se logra definir, ya que siempre luce prendas muy holgadas y que no parecen ser de su talla. Además, su actitud llamó también la atención, pues caminaba mirando el suelo, con gestos tristes y como si su amado le hubiera regañado o hubieran peleado.

“Vestida para su ataúd”, “Siempre Clarita tan desatinadita”, “Le urge un asesor de imagen”, “No que va, ahora sí se pasó de desaliñada”, fueron algunos de los comentarios en los que la mayoría opinó sobre el abrigo por el que le dicen a Clara Chía que ‘se empacó una bolsa de basura’.

Pero, esta no es la primera vez que la novia de Piqué es tan cuestionada por sus haters y hasta por los expertos en moda, pues desde su “debut” en sociedad, esta chica ha causado revuelo, pero por la manera tan errada en la que combina sus prendas sobrias y que denotan la falta de estilo que tiene y que al parecer no es prioridad ni para ella ni para su pareja quienes lucen siempre muy descuidados.