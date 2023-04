Ni salir a la tienda, youtuber resalta el peligro que depreda al Ecuador

No existe ni un solo día, no hay una sola jornada donde los casos de violencia no se propaguen por las calles del Ecuador. El ambiente nos lleva a pensar que ni siquiera estar en nuestras casas o salir a la tienda exista seguridad, el creador de contenido Genaro elevó su voz ante los recientes acontecimientos.

El creador del “Diccionario Quiteño” publicó un mensaje que elevó las reacciones en redes sociales. Asimismo, recapituló como sus cercanos han sido víctimas de los antisociales en espacios donde antes él transitaba o incluso compartía.

“El día viernes asesinan a un joven en el mismo lugar donde yo solía estacionarme para esperar a mi novia, hace dos semanas secuestran a un vecino a dos cuadras de mi calle, hace un mes dispararon a un amigo por robarle su moto, pero para este man (Guillermo Lasso) todo está bien”, increpó.

Asimismo, agregó que por el momento abracen y disfruten con sus seres queridos porque salir a la tienda en este país cada día es más peligroso.

En la caja de comentarios, existieron posturas divididas que llevaron a encontrar culpables entre las acciones del gobierno, los mandantes y la Asamblea Nacional.

Los registros del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional evidencian que el país ha vivido uno de los periodos más violentos de su historia. “Entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2023, las autoridades contabilizaron 1.356 muertes violentas. Mientras que en los mismos 78 días de 2022 hubo 815 casos. Esto supone un incremento del 66,4%”, detalla PRIMICIAS.