“Él lanzándole flores y ella criticándolo”: Ben Affleck reveló el secreto mejor guardado de JLo

Ben Affleck y Jennifer Lopez se siguen recuperando de la crisis que vivieron durante la entrega de los Premios Grammy llevada a cabo el 5 de febrero de 2023, donde el actor desató una serie de comentarios y una ola de memes por la actitud de hartazgo y aburrimiento que mostró durante el evento.

Más tarde se daría a conocer la realidad de lo que estaba ocurriendo, pues muchos habían especulado que la pareja estaba atravesando una fuerte crisis de matrimonio y hasta see llegó a comentar que la pareja podría romper. Fue el propio actor de ‘Batman’ quien aclaró lo sucedido aquel día durante una entrevista con The Hollywood Reporter publicada el 16 de marzo.

Jennifer Lopez / Ben Affleck Instagram: @benniferstory (Instagram: @benniferstory)

El actor comentó que estaba pasando un buen momento, hasta que vio que el presentador Trevor Noah se estaba acercando a ellos “Nos estaban enfocando en la toma, pero no sabía que estaban grabando. Me incliné hacia ella y le dije: ‘Tan pronto como comiencen a transmitir, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor’”, explicó Affleck.

Y terminó diciendo: “Ella me respondió: ‘Más te vale que no te vayas’. Eso es algo de marido y mujer. Es decir, algo de eso es, y yo estoy como ‘’Está bien, ¿de quién es este evento?’ Como que no sigo el ritmo. Mi esposa sí, obviamente. Y sí, es el evento de trabajo de tu esposa”.

Desde entonces la pareja ha estado en el ojo del huracán, pues muchos siguen pendientes de como se van desenvolviendo y si en realidad son tan felices como JLo busca comprobar.

Ben Affleck avienta flores a JLo y revela uno de sus secretos mejor guardados

Días más tarde, depsués de esta polémica aparición en los premios Grammy, la pareja se habría encargado de desmentir los rumores de una supuesta crisis y hasta hicieron una parodia sobre el tema durante el Super Bowl, en un comercial de ‘Dunkin’ Donuts.

El viernes 21 de abril, Benn Affleck asistió al show de Drew Barrymore donde habló más de su relación con la cantante, donde no paró de adularla, comentando “Es la mujer más hermosa del mundo y se ve espectacular, es sobrehumana”. Esto, luego de revelar la curiosa dieta que la cantante lleva para parecer de 20 años.

Jennifer Lopez / Ben Affleck Instagram: @benniferxstory (Instagram: @benniferxstory)

Y es que muchos creerían que JLo tiene una estricta dieta combinada por ejercicios, pero no es así, pues cuando Drew Barrymore le preguntó como hace la actriz de ‘Selena’ para mantenerse en tan buena forma a lo que Affleck, explicó: “Déjame decirte algo que te va a molestar”, dijo. “Jennifer solo come lo que quiere, come pizza, galletas, helado… de todo”.

Al escuchar la respuesta del actor, Barrymore preguntó sorprendida: “¿Es el ejercicio?”, a lo que Affleck contestó: “Ella hace ejercicio, pero yo también hago ejercicio... pero no parezco mágicamente tener 20 años, ¿sabes a lo que me refiero? Con una piel perfecta y todo. Aunque aclaró que toda recompensa tiene su esfuerzo y una gran ética de trabajo y disciplina”.

La curiosa manía que Jennifer Lopez borraría de Ben Affleck

Pese a la serie de elogios que Ben Affleck lanzó a Jennifer Lopez, el actor también reconoció que había una manía que seguramente molesta mucho a la cantante a pesr de que aún no se lo ha dicho. “Probablemente, querría que fuera más breve en mi forma de hablar. No sé si te has dado cuenta, pero sigo y sigo y sigo, hablo en círculos”. Agregó que esto es solo una suposición, pues, ella aún no lo ha admitido.

También te podría interesar: Cristales, transparencias y hasta junglas: los looks de Jennifer Lopez que hicieron historia