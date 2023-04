Carolina Jaume, ‘in love’ con el empresario Aldo de Genna

Un renovada y enamorada Carolina Jaume es la que se ve ahora en redes sociales. Pues solo emana corazones en sus publicaciones ya que disfruta al máximo de su nueva conquista: el empresario Aldo de Genna. La presentadora se encuentra en Manta durante este fin de semana y así lo quiso enseñar al mundo.

Durante la tarde de ayer, Jaume estaba frente al mar y disfrutando del radiante sol de Manta. No pasó por alto estar en la piscina y no dudó en deleitar a sus seguidores con fotografías de ella en terno de baño. Sin duda, la estaba pasando bomba. Obviamente se deleitó con los manjares playeros en un lugar al que ya ha asistido con su nueva pareja.

Carolina Jaume disfrutando de Manta (@carolinajaume)

Después de un compromiso laboral sacó tiempo para su amado. Se los vio abrazados, bailando y más entregados que nunca. Ella lo llama: “Mi buen amor”, a quien conoce ya aproximadamente dos años. Así lo dijo en una entrevista para el programa en el que trabaja. “No es un recién conocido. Dijeron que era un romance de fin de semana; pero para nada”, aclaró.

Carolina Jaume y Aldo de Genna (@carolinajaume)

A Aldo lo considera muy especial en su vida y pese al tiempo que llevan charlando, solo intentaron salir en varias ocasiones pero no se dio la relación. “Yo tenía muchas trabas emocionales. No estaba lista a entregarle una relación, ni lo que él necesitaba. Siempre me limitaba”.

En medio de ese proceso, las cosas se fueron dando, “de un día para otro”. Sobre lo que piensa Aldo de Carolina, en lo que respecta su vida mediática, ella asegura que él se la respeta y trata de no meterse. Entonces lo describió en ese sentido y pudo significar una indirecta para Zenck.

“Es un hombre que cree en Dios. No es machista, ni clasista. Me hace muy feliz, me hace sonreír”, agregó en ‘Agárrate’. En el mismo espacio, Aldo fue consultado por cómo sobrelleva este tema de la polémica y los titulares a los que de ahora en adelante se verá expuesto y como foco.

Respondió, que en materia sentimental, prefería mantenerse “al margen”, una palabra que quizá resulte un tanto difícil de lograr, teniendo en cuenta que Carolina Jaume, es uno de los rostros que más vende mediáticamente hablando y que siempre es centro de debate para la farándula.