¡Un caballero con armadura! Las veces que Andrés Tovar defendió a Maite Perroni

Luego de que varios medios de comunicación esparcieran un rumor sin fundamentos acerca de una crisis matrimonial entre Maite Perroni y Andrés Tovar, el esposo de la RBD, no tardó en reaccionar y enviar un contundente mensaje a todos aquellos que difamaron a la pareja.

Fue que a través de su cuenta de Twitter que el productor chiapaneco le hizo saber a todos aquellos que difundieron el rumor, serían demandados y hasta habían sido identificados los que comenzaron a esparcirlo, trabajando de la mano de la policía cibernética.

Maite Perroni / Andrés Tvar Instagram: @maiteperroni (Instagram: @maiteperroni)

“No hagan caso; hay a quienes la felicidad les molesta. Ya estamos trabajando de la mano con la policía cibernética y tenemos identificadas a las personas detrás de estas cuentas, vamos a ejercer acciones legales contra quienes resulten responsables…”

Andrés Tovar no tardó ni un minuto en defender el gran amor que tiene por Maite Perroni y mostrar la emoción que siente la pareja por la llegada de su primera hija, probando que su relación está más fuerte que nunca.

El productor agregó que actualmente se encuentran en uno de las mejores etapas de sus vidas con la dulce espera de su hija, siendo ilógico lo que algunos medios han difundido sobre ellos “Estimados amig@s, colegas y fans de Maite: Estamos en el momento más feliz de nuestras vidas, esperando a nuestra bebé con mucho amor y profundo agradecimiento a Dios”.

Andrés Tovar Twitter: @Andres TovarP (Twitter: @Andres TovarP)

Hace aproximadamente un mes, la pareja celebraba su baby shower organizado por Rocío Sánchez Azuara, entre enormes arreglos de globos, flores y una explosión de color rosa, mostrando lo emocionados que están por la llegada de su primera bebé.

Además de asegurar que llegaría hasta las últimas consecuencias contra aquellos que señalaron su matrimonio, Andrés Tovar ha sido todo un caballero de armadura con Maite Perroni, defendiéndola de aquellos malintencionados que, desde el inicio de su relación, los han acosado y hasta chantajeado, e incluso relacionándolos todavía con Claudia Martín.

El día que lo acusaron de haberle sido infiel a Claudia Martín con Maite Perroni

Pese a que ni el productor ni la actriz dan mayores detalles de su vida privada, no han dejado de recordar la pasada relación de Andrés Tovar, hecho que ha provocado que su matrimonio se viera manchado por la sombra de su antiguo matrimonio, algo que ya han desmentido en repetidas ocasiones, harto de seguir con el tema, el chiapaneco lanzó un poderoso mensaje.

Andrés Tovar / Maite Perroni Instagram: @atorvap (Instagram: @atorvap)

“De la abundancia del corazón habla la boca. Un envidioso, un resentido o un mediocre es el tipo de gente que hablará mal de ti. Nunca lo hará alguien más exitoso o más feliz que tú, porque la gente así no molesta. No te rebajes a su nivel”.

Gritan su amor hasta en las redes sociales

Pese a las turbulencias, Maite y Andrés se están consolidando como una de las parejas más fuertes del espectáculo, y aunque poco se sabe sobre su día a día, algunos de los románticos posteos que hacen en sus redes sociales, dan muestra que su amor es sólido.

Fue durante el cumpleaños de Tovar, el 30 de enero, que Maite Perroni escribió un emotivo mensaje, compartiendo una serie de fotos y videos de ellos. “No hay día que no agradezca tu existencia, porque eres el mejor regalo para los que hemos tenido la suerte de encontrarnos contigo en este plano”.

Maite Perroni / Andrés Tovar Instagram: @maiteperroni (Instagram: @maiteperroni)

El productor no tardó en contestar el tierno mensaje que envió la RBD escribiendo: “Te amo con toda mi ser!!! Soy el más feliz contigo! Dios con nosotros. Gracias por tanto esposa preciosa, hermosa, maravillosa!!!”

A su vez, Andrés Tovar no ha dejado de mostrarse como uno de los más grandes pilares en la vida de Maite Perroni, quien no para de enaltecerla a ella, su trabajo y su amor como familia. Además, no todo son tajantes mensajes, el productor envió un mensaje en la mañana del día de hoy agradeciendo el apoyo que les han brindado “Gracias al hate de algunos, recibimos el amor de miles. Dios pone orden. Muchas gracias por su cariño y apoyo siempre”.

