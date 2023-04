“Me quedo con esa sonrisa y con todo lo positivo”: Lazito se quiebra al hablar de su amistad con Álex ´El León´ Paredes

Ecuador entero sigue sumido en el lamento, el asesinato de Álex ´El León´ Paredes, no ha dejado de generar mensajes en su honor, a su memoria, a la huella que dejó tanto por su trayectoria como a nivel personal, en especial en las amistades que hicieron parte de su vida.

En este caso, fue Leonardo Quezada el ´Lazito´ de la farándula, quien no pudo evitar contener su llanto, tras ser interrogado acerca de cómo habría sido para él, realizar la cobertura de un escenario tan difícil, como el del traslado del cuerpo del campeón del reality competitivo ´Calle 7´.

“Es complicado no, a veces nos preguntamos por qué tanta maldad en el mundo ¿Hasta cuándo? No lo puedo creer todavía, fue una de las coberturas más difíciles que me ha tocado hacer definitivamente, verlo ahí cuando hace tan solo unos meses compartíamos en un cumpleaños, de hecho yo tuve la oportunidad de compartir una historia, me quedo con esa sonrisa y con todo lo positivo”, fueron las palabras del reportero, quien se quebró en el momento de dar su mensaje.

Fue Leonardo Quezada quien tuvo acceso al lugar donde fue velado el fallecido ´León´ Paredes, donde se pudieron ver que descansaban los restos del tricampeón de Calle 7 y junto a él dos fotografías de Álex. Además, el área se llenó de flores, más de 10 arreglos al rededor del féretro.

Lazito agradeció a los familiares por permitirle filmar las imágenes. “Los familiares han preferido no pronunciarse y han pedido respeto a la prensa. Quiero agradecerles esa diferencia que han tenido conmigo por permitirme grabar estas imágenes bajo su autorización. Saben que a mí me unía una amistad con Álex”, dijo Leonardo.

Álex fue asesinado mientras estaba en su gimnasio en Milagro, los videos muestran cuando los sicarios llegan al lugar. Esta noticia ha consternado al país ya ahora sus familiares y amigos le dan el último adiós.