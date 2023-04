¿Cómo quedó el juicio por fraude fiscal de Shakira ahora que está en Miami? Esto es lo que se sabe

Aunque los nuevos horizontes de vida de Shakira han logrado nublar un poco sus problemas del pasado, eso no significa que hayan desaparecido, la cantante quien se erradicó a vivir en Miami en compañía de sus dos hijos hace tan solo unas semanas atrás, todavía guarda unas cuentas pendientes con la Fiscalía española.

Fue durante el 2022, que la colombiana se vio en constantes confrontaciones con la Fiscalía española, la cual pidió 8 años y dos meses de cárcel para la barranquillera, a quien le imputan al menos 6 cargos que alegan que no pagó al gobierno español casi $15 millones en impuestos entre 2012 y 2014.

Sin embargo, la intérprete de ´Monotonía´ se defendió hasta el final y expuso que habría saldado todo el dinero que le habrían solicitado, pero tal parece que esto no logró dar su expediente por cerrado. “Pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad no les debo nada. Y, de hecho, me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo, por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día”, sostuvo en la revista ELLE.

¿Cómo quedó su caso?

De acuerdo con lo que recoge la revista ´Semana´ fuentes judiciales le explicaron al diario El País que Shakira podría hacer vida en Estados Unidos sin problemas, sin embargo, hay un día en que la colombiana debe hacerse presente en España.

“El tribunal permitirá a la cantante ausentarse de todas las sesiones del juicio, menos una”, pues solo deberá estar presente en España el día que le toque hacer su declaración.

Asimismo, el citado medio apunta que la audiencia de asistencia obligatoria para la colombiana se tiene prevista para finales de este 2023. El magistrado José Manuel del Amo es quien presidirá el tribunal y fue quien aceptó que ella esté ausente por sus compromisos laborales y además por fijar su residencia permanente en Estados Unidos.