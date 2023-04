¿Qué pasó con la amante de John Lennon? Así luce la mujer que le “entregó” Yoko Ono a su esposo

May Pang es conocida como la joven secretaria que se convirtió en la pareja del icono del rock John Lennon. La chica tuvo un amorío con el interprete de “Imagine” después que Yoko Ono le haría la propuesta que terminó por sorprenderle pero desató un nuevo sentimiento del nacido en Liverpool.

En el reciente documental “The Lost weekend: a love story”, Pang de ahora 72 años revela cómo ocurrieron los acontecimientos con Lennon en una relación que duró 18 meses.

May Pang y John Lennon

“Tenía 23 años y mi primer novio fue John Lennon”, aseguró. Yoko Ono había llegado en el momento más complejo de su relación para proponerle que salga con su esposo y así no salga con otro gente.

“May, tengo que hablar contigo. John y yo no estamos en nuestro mejor momento. Él va a empezar a salir con otra gente. Sé que tú estás soltera y sé que no andas detrás de John, pero necesitas un novio y creo que serías buena para él”, le habría dicho la esposa del cantante de The Beatles a la secretaria de ambos.

May Pang y John Lennon

Por supuesto, la reacción de May fue de asombro y no podría creer la propuesta de Yoko. No obstante, tiempo después aceptó y así empezó el amorío que se extendió desde el verano de 1973 y se extendió hasta 1975.

Pero a pesar de la reconciliación de Ono y Lennon, el cantante seguía frecuentando a su “efímero” amor. “Venía a verme en secreto, me decía que todavía me quería. Me decía cosas muy íntimas y sentía que todavía había algo. Lo nuestro no había terminado”, acotó en el documental.