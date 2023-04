Esto respondieron los creadores de The Last Of Us sobre el número de temporadas de que tendrá la serie

The Last of Us

Desde que se estrenó The Last Of Us, muchos fanáticos del videojuego aseguraron que la serie tendría al menos una segunda temporada, entendiendo el transcurso de la historia que se ve en las consolas.

Sin embargo, su cocreador, Craig Mazin, especula que haya más de 2 temporadas.

Así lo dio a conocer en el National Association of Broadcasters Show en Las Vegas, donde Mazin reveló que todavía hay mucha historia que contar gracias a la duración de The Last of Us Part II (videojuego).

“Deberíamos estar aquí por un tiempo”, dijo Mazin, descartando cualquier preocupación de que la serie terminaría después de su segunda temporada. La segunda temporada aún no se ha estrenado, y con el proyecto aún en “la etapa de guion”, no está claro cuándo saldrá al aire.

“Nuestro plan no es ir solo a una temporada más. Deberíamos estar por aquí un tiempo”. HBO se ha topado con una producción tan rentable que seguramente la directiva esté encantada, y los creadores cuentan ahora con la posibilidad tanto de recrear con máxima fidelidad la historia como de expandirla.

Tranquilidad para los fans

Las palabras de Mazin dio tranquilidad a los fans que quedaron satisfechos con la adaptación realizada en la serie de HBO.

“Aunque solo teníamos luz verde para una temporada, Neil y yo pensamos que no podíamos hacer una temporada sin tener en cuenta lo que vendría después”, dijo Mazin durante una entrevista anterior en IndieWire. “Hay más The Last of Us por venir. Y creo que el equilibrio no está siempre en un episodio o incluso episodio a episodio, sino temporada a temporada”.

The Last of Us es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Naughty Dog y lanzado por Sony Computer Entertainment en 2013. Ambientado en un mundo post-apocalíptico, sigue la historia de Joel y Ellie mientras viajan a través de Estados Unidos en busca de seguridad. El juego recibió elogios por su narrativa emotiva, personajes bien desarrollados y jugabilidad satisfactoria. Ganó varios premios, incluyendo el premio al Juego del Año en 2013