Este es el verdadero significado del nuevo look de Karol G ¿Qué quiere expresar la colombiana?

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 60 millones de seguidores, Karol G publicó un carrusel de fotos donde muestra su nuevo look. Y es que, la colombiana, no solo se caracteriza por sus grandes éxitos musicales, si no, por también expresar con su cabello como se siente.

Con 32 años de edad, la paisa dejó a todos sus seguidores boca abierta, al mostrar su melena, ahora de color rosado claro. ‘La Bichota’ se tiñó el cabello de color rosado pálido, con algunas hebras blancas, y este look ha hecho que sus fanáticos estallen de la emoción, pues, la llenaron de elogios y no la bajan de “diosa”.

Recordemos que Carolina Giraldo ha pasado por varios colores en su cabello: castaño, rubio, verde, azul y rojo. ¿Pero que busca expresar la colombiana con el tono de su cabello?

tomando en cuenta que, anteriormente usó un tono azul, un rojo, se podría decir que ahora con este nuevo color rosa, quiere mostrar que su vida está en calma, representa la esperanza, la inocencia, lo positivo y la calidez, algo que justamente está viviendo la cantante colombiana en este momento luego de atravesar por un profundo dolor al terminar su relación con Anuel AA, pero al volver al ruedo más fuerte que nunca.

Además, Karol G también tiene mucho que celebrar y, de lo que sentirse orgullosa y feliz porque a nivel internacional es reconocida como una de las mejores del género.

Hizo historia siendo la primera artista latina en debutar en el número uno de Billboard con un álbum enteramente en español y, logró estrenar una de las canciones que representa uno de los sueños más anhelados por la paisa, cantar con su ídolo Shakira, como lo hacen en el sencillo “TQG”, que también se ubicó en los primeros lugares de lo más escuchado a nivel mundial.