Con estas imágenes se despiden los personajes de la farándula ecuatoriana de Álex ´El León´ Paredes

Ha pasado an solo un día desde que se dio a conocer la trágica noticia del asesinato de Álex ´El León´ Paredes y el impacto sigue siendo igual o mayor al del momento en que circuló el primer titular. El chico ex reality quien compartió con más de uno de los rostros del entretenimiento ecuatoriano, tras su coronación como campeón de la segunda temporada de ´Calle 7´ no ha parado de ser recordado y despedido entre sus más grandes allegados y amigos.

Para nadie es un secreto que Álex ´El León´ Paredes, gozó de un gran reconocimiento y aceptación en el mundo de las cámaras, donde visitó en más de una ocasión espacios como el del canal del cerro ´Ecuavisa´ y donde siempre era recibido con los brazos abiertos por todo el equipo de trabajo que hacía y aún hace parte de ahí.

En honor a quien contagió más de una vez su carisma y alegría a los miembros de este canal, traemos algunas de las más recientes memorias compartidas por Ecuavisa con ´El León´ Paredes.

“La tristeza nos invade al despedir a nuestro amigo Álex Paredes, quien siempre estuvo dispuesto a ayudar y colaborar con nuestra familia de @EnContactoEcuavisa.-🤍 Tu energía y amabilidad estarán siempre presentes en nuestros corazones.-Descansa en paz, querido LEÓN”, es el mensaje compartido por la cuenta de Instagram del canal.

A las 17h15 de este lunes 17 de abril Paredes fue asesinado con varios impactos de bala en los interiores de un gimnasio ubicado en el cantón Milagro, provincia de Guayas.

Según Pablo Delgado, jefe de la Policía Nacional en Milagro, indicó que se encontraron casquillos de una pistola 9 milímetros y de un fusil. De acuerdo al oficial, el asesinato del chico reality se trató de una “muerte selectiva”.