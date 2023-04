Alessandra Rosaldo presume sus atributos en bikini y nos recuerda que somos sexis a los 50

Alessandra Rosaldo es una de las famosas más inspiradoras del espectáculo mexicano, no solo por su talento artístico, su entrega a la maternidad o la bella familia que ha conformado, sino también por empoderarnos y hacernos sentir hermosas a los 50.

La cantante constantemente nos está recordando que la edad no nos resta ni belleza ni tampoco sensualidad, posando en bikinis y ropa ajustada que nos ayudan a tomar confianza en nuestra figura.

Incluso aunque en ocasiones se ha ganado críticas o comparaciones, la mexicana ha dicho que todo comienza por una transformación mental.

“Y entonces un día dejas de pelearte con el proceso, de poner tu atención en tus ‘imperfecciones’, de hablarte feo, de verte con desaprobación y compararte con los demás y te aceptas como eres, como estás y en donde estás. Cambias tu diálogo interno y empiezas a hablarte bonito”, reseñó en una publicación tiempo atrás.

“No es fácil, me ha tomado mucho tiempo y todavía tengo momentos en los que me vuelvo a pelear con el espejo”, advirtió, robándose aplausos de los fans en aquel momento.

Desde entonces, es normal que Alessandra Rosaldo presuma su figura en bikini y nos inspire a hacer lo mismo

De hecho, la vocalista de Sentidos Opuestos se dedica tiempo a diario para entrenar y comer sano, convirtiéndose en toda una referente de cuidado personal, amor propio y seguridad en sí misma a los 51 años.

“Sudor del bueno”, escribió acompañando la frase con una sexy postal donde se le ve bronceándose en la playa, aprovechando sus días de vacaciones. La artista lleva un bikini negro y presumió su escote.

“Además de ser una persona divertida, nos dejas ver tal como eres. Te admiro”, “Cada vez más guapísima”, “Con los años luces mejor”, “Como el buen vino”, “Esto sí es amor propio, no el montón de filtros y operaciones”; son parte de las opiniones que despertó en internet.