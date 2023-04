Modelo de OnlyFans queda atrapada en un cueva mientras se tomaba selfis

Es una realidad que los creadores de contenido siempre están ideando material que sea del agrado de sus seguidores.

De hecho, muchos suelen tomar videos o fotos en lugares peligrosos, donde arriesgan su integridad física; es más, en las redes sociales se pueden encontrar algunos momentos en los que una selfie terminó muy mal, con lesiones o hasta perdiendo la vida.

Modelo de OnlyFans arriesgó su vida en una cueva

Ahora, una modelo de OnlyFans tuvo una mala experiencia, luego de que quisiera tomar algunas fotos sexis y originales dentro de una cueva.

Se trata de Michaela Ogilvie, quien se encontraba en Ramsgate, Inglaterra, haciendo una sesión por su cuenta, en el momento en el que todo se tornó peligroso.

Y es que, en cuestión de segundos, las olas bloquearon la entrada a la cueva, lo que le hizo pensar que podría ocurrir lo peor.

Michaela Ogilvie, una modelo de OnlyFans, creyó que era una buena idea tomar fotos en una cueva, pero vivió una mala experiencia.

“Cuando vi que subía la marea pensé: ‘¿cómo he podido ser tan estúpida?’. No podía salir de ninguna manera, el mar había entrado completamente. Miré a los acantilados preguntándome si podría subir. Luego volví a mirar la cueva pensando: ‘si me quedo ahí dentro se llenará de agua y podría ahogarme’”, reveló la modelo de OnlyFans.

Llamó al 999

La rubia ideó una solución a su problema, y se le ocurrió llamar al 999. El servio de emergencia tardó cerca de media hora en llegar al lugar, con un bote salvavidas que la puso en una zona alejada de los riesgos, de acuerdo a medios locales.

“Si no hubiera sabido llamar al 999 no estaría viva, porque el equipo de rescate tardó 27 minutos en llegar. Estoy muy agradecida por estar viva, es una locura. Ellos fueron increíbles y muy amables. Les tengo un enorme respeto y espero que la gente aprenda de mi error”, dijo.

Por último, la chica reveló que sí pudo tomarse algunas fotos que sus suscriptores tienen la oportunidad de apreciarlas en su cuenta de OnlyFans.