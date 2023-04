Laura Bozzo recibe duras críticas redes tras lucir revelador y extravagante vestido: “Vieja ridícula”

De bralette a transparencias: Laura Bozzo y sus looks más sexys a sus 70 aunque la critiquen Instagram @laurabozzo_of

La reconocida presentadora de televisión y abogada peruana, naturalizada mexicana e italiana, Laura Bozzo, vuelve a ser objeto de señalamientos en redes sociales por sus “atrevidas” fotografías.

Laura Bozzo posa con un atuendo sexy y las redes sociales enloquecen

La presentadora de 70 años de edad, sorprendió a todos sus seguidores, una vez más, al compartir una fotografía donde se atrevió a lucir un atuendo espectacular, donde se le olvidó usar sujetador, y mostró sus encantos.

Sin importar que pensaran de ella, Laura Bozzo mostró sus atributos al utilizar un vestido gris con negro brilloso, que tiene aberturas, y deja al aire libre su abdomen plano.

Lo que más ha llamado la atención es que la estrella peruana no lleva sujetador, por lo que resaltan sus curvas femeninas. Además, demostró que está en plena moda de 2023, y no se quedó atrás con estilos anticuados, ella luce una capucha que está marcando tendencia como lo hizo Miley Cirus.

Recibió cumplidos, y también criticas de sus detractores

Completo su atuendo con unas zapatillas de punta, y unas gafas de color negro oscuro, que hacían contraste con su melena rubia clara. Laura Bozzo compartió en redes sociales, diferentes videos de como lucía su outfit.

Laura Bozzo eligió ese atuendo para asistir en la gala de “La Casa de los Famosos”, así como para el programa “La Mesa Calient3″, y de forma inmediata, la estrella peruana recibió cientos de comentarios.

Algunos internautas reconocieron el alto autoestima de Laura Bozzo, por lo que la consideran un ejemplo de amor propio.

“Hermosa y Brillante Laura, eres una Diva y punto”, “Laura modo Lady Gaga” o “Laura Bozzo eres 1 Personaje éxitos amo MÉXICO”, fueron algunos de los comentarios que recibió Laura Bozzo.

Mientras que otros se encargaron de criticarla: “OMG, con todo respeto no creo que este en edad para esa payasada y ridiculez”, “Ridícula... No saben vestir de acuerdo a su edad. y ella ya no está para eso” o “Vieja ridícula vestida como jovencita”.