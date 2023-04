Krysthel Chuchuca revela extraña condición que padece: ¿sabes qué es la misofonía?

Krysthel Chuchuca, reconocida por el éxito en su faceta de empresaria de moda, hizo algunas revelaciones sobre su vida, las cuales las compartió en sus redes sociales.

Uno de esos datos que no sabíamos de Krystel, aparte de que su color preferido es el rosa, ama el chocolate, y uno de sus defectos es ser impuntual, lo que llamó la atención es que dijo sufir de misofonía.

¿Qué es la misofonía que padece Krysthel Chuchuca?

La misofonía es una reacción desmedida frente a sonidos específicos, como los producidos por el goteo de agua, la masticación, la explosión de una bomba de goma de mascar o los sonidos repetitivos como el golpeteo con un lápiz.

Las personas con misofonía pueden sentirse irritadas, enfurecidas o incluso sentir pánico cuando escuchan los sonidos que las perturban. Justamente Krystel reveló que entre los sonidos que la irritan están el sonido de la tiza en la pizarra o el goteo del agua.

Sin embargo, la empresaria ha demostrado que pese a esta pequeña dificultad, como tantas otras que se presentan en la vida, ha logrado salir adelante, crear una marca y destacar.

“Estoy feliz de compartir un poco más de mí con todos ustedes y por siempre estar ahí”, dijo Krystel en un post de Instagram donde se mostró agradecida “con la vida y conmigo misma”.

Además, dejo un emotivo e inspirador mensaje a sus seguidores:

“En el afán del día a día uno puede perder el norte y no darse cuenta de lo afortunados que somos con las cosas que nos pasan, porque ojo, no todos tienen la posibilidad de despertarse un día y de pronto ver su cara en todos lados, soy afortunada de tener esa posibilidad, y aunque es fruto de mi esfuerzo y trabajo a lo largo de los años, porque nada me ha venido gratis en la vida, no le quito mérito a la magia, vivo en agradecimiento”, dijo.