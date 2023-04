Javier Parisi, el Lennon argentino presenta su nuevo show “Imagine” en Ecuador

Primero fue fan de los Beatles, luego tuvo una banda tributo, más tarde descubrió su increíble parecido a John Lennon hasta que una gorra lo llevó a tocar en el mítico The Cavern de Liverpool y ser elegido por la media hermana del músico para ser el embajador de su biografía en español.

Javier Parisi es un músico argentino de 42 años que vive para homenajear a Lennon y con quien tiene una serie de sorprendentes coincidencias, además de su amor por la música, su estatura y su contextura física.

Nació en 1980, el año en que Lennon fue asesinado en Nueva York a los 40 años, la misma edad en la que Parisi alcanzó la fama. Su madre se llama Julia, al igual que la del exBeatle, pero le dicen Mimi, como la tía que crio al músico en Liverpool.

En 2009, vino a Argentina Allan Williams, el primer manager de los Beatles, e invitó a su banda a tocar en la Semana Beatle de Liverpool. Sus años de preparación comenzaban a dar frutos.

Ahora Parisi llega a Ecuador, con un nuevo y original espectáculo, “IMAGINE” The Beatles Legacy. Un repertorio compuesto de más de 25 canciones íconos de John Lennon y The Beatles.

Javier Parisi, el Lennon argentino

Para Javier Parisi, uno de los desafíos más arduos fue compaginar con cada época de cambios de look y de estilo que tuvo Lennon, desde los primeros álbumes como ‘Please Please Me’, ‘A Hard Day’s Night’, ‘Revolver’ y hasta el ‘Abbey Road’ y ‘Let it Be’. También Parisi, formó parte del largometraje llamado ‘Lennons’, una comedia ficcional donde presuntamente John Lennon visita Argentina que se estrenó el pasado 2022.

Javier Parisi en Ecuador

Javier Parisi presentará “IMAGINE” The Beatles Legacy en Quito, en el Auditorio de la Cámara de Comercio en Quito el viernes 14 de Abril a las 20h00 .

Las entradas en Quito están a la venta en Ticketshow (Mall el Jardín, Riocentro, El Recreo y Paseo San Francisco) y locales de Music Service. También en www.ticketshow.com.ec