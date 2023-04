‘El exorcista del Papa’: el padre Gabriel Amorth si existió y así fue su historia en el Vaticano

‘El exorcista del Papa’ se convirtió en la cinta de terror más esperada del año al ser estrenada en los cines en medio de la Semana Santa y relatar la historia que tanto ha intentado ocultar el Vaticano sobre un exorcismo. Y es que la producción está basada en en la historia real del padre Gabriele Amrth, exorcista jefe del Vaticano, lo que lo convirtió en un experto en luchar entre el bien y el mal.

Russel Crowe se encargó de recoger archivos reales del padre Gabriel para contar la investigación que realizó sobre la posesión de un niño, una conspiración a través de los siglos y un intento del mismo Vaticano por ocultar un gran secreto.

Es por ello que la Iglesia Católica se ha pronunciado al respecto y ha rechazado la producción categóricamente. La Asociación Internacional de Exorcistas, IAE, lanzó un comunicado donde la historia marca dudas “inaceptables” sobre la Iglesia, y es una película pretenciosa.

La historia del padre Gabriele Amorth

Amorth estuvo vinculado con la iglesia desde muy joven pues a los 12 años descubrió su vocación, lo que lo llevó a tener una fuerte participación en la Acción Católica parroquial y la Asociación San Vicenzo lo que lo llevó a tener la oportunidad de viajar al Vaticano por primera vez.

El padre llegó a relatar que luchó contra los Nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero este ambiente no lo hacia sentir cómodo por lo que en siguió apostando por sus vocaciones como sacerdote y en 1951 obtenía su título oficialmente.

Durante mucho tiempo fue un padre que realizaba misas, pero al cumplir sus 60 años se volvió aprendiz del sacerdote Candido Amantini, uno de los exorcistas romanos más conocidos y quien lo convirtió en todo un maestro que derrotaba demonios.

Para 1986, el sacerdote asumió el cargo de Jefe Exorcista de la Diócesis de Roma y se estima que fueron al menos 70 mil los casos de exorcismos que llegó a atender, lo que lo convirtió en un experto. Gabriel solía asegurar antes de cumplir con su labor de no estar lidiando con una enfermedad mental y tenía muy claros los síntomas que lo hacían sentir en presencia de una persona poseída por el mal.

Su experiencia lo llevó a publicar dos libros: An Exorcist Tells His Story y An Exorcist: More Stories, donde contó algunos de los casos más aterradores que llegó a enfrentar en sus 30 años de servicio en contra del mal. Su labor también fue retratada por el director William Friedkin (El exorcista), quien captó su proceso completo a la hora de hacer un exorcismo.

El padre falleció el 16 de septiembre de 2016 a los 91 años y dejó todo un legado dentro de la iglesia y un amplio material digno de realizar distintas producciones, entre ellos el caso que inspiro su película que ahora arrasa en la gran pantalla.