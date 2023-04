De Salma Hayek a Pedro Pascal: los latinos brillaron en la lista de los más influyentes de Times

La revista TIME ha publicado su lista de las 100 personas más influyentes de 2023, que incluye a la actriz Jennifer Coolidge, la cantante Doja Cat, el actor Michael B. Jordan y Beyoncé. No hay un orden particular en las clasificaciones, pero han separado a los elegidos en seis categorías: artistas, íconos, pioneros, líderes, titanes e innovadores. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la lista de nombres latinos.

La polémica estalla con los presidentes Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, a quienes describen como “grandes líderes”. El astro del futbol Lionel Messi, no pudo faltar, sobre todo tras la victoria de Argentina en el también polémico Mundial de Qatar 2022.

Por supuesto, el actor chileno Pedro Pascal y la actriz mexicana Salma Hayek no podían faltar en la lista pues ambos han sido grandes figuras en la industria, además de mantenerse como los favoritos del público.

“Pedro Pascal es la hostia. Lo siento, no hay otra palabra. Y no soy parcial, a pesar de que sé desde hace 30 años lo que todos ustedes están empezando a entender sobre Pedro. No estoy presumiendo, simplemente tengo la suerte de haber tenido su número de teléfono toda mi vida adulta. (Y no, no os lo daré)”, se lee en la reseña del protagonista de The Last of Us, escrita por la actriz Sarah Paulson.

Este fue un gran año para el chileno pues su estelar en The Mandalorian por Disney+ y en The Last of Us de HBO Max ha hecho que ambas series lideren en las plataformas de streaming.

Penélope Cruz fue la encargada de reseñar la semblanza de Salma Hayek y se lee: “Salma es una gran observadora y lo siente todo profundamente. Es fuerte pero sensible, y sabe leer muy bien a la gente. Eso es lo que la convierte en una gran actriz, su capacidad para ponerse en la piel de los demás. Su enorme corazón, su gran inteligencia y su carisma son una combinación ganadora, pero de lo que estoy más orgullosa es de que siempre ha sido ella misma”.

La actriz agradeció la mención de Time y las palabras que le dedicó su amiga.

“Me siento muy honrada de estar en tan notable compañía en la lista de TIME de las 100 personas más influyentes del mundo. Gracias @penelopecruzoficial, por tus hermosas palabras en el artículo. Me hiciste retroceder el comienzo de nuestra amistad y mi carrera y me sentí llena de gratitud hacia mis fans, amigos y familiares que me han apoyado durante las tres décadas de mi trabajo”, se lee en una publicación que compartió en redes sociales.

En el último año, Salma mostró su versatilidad al darle voz a Kitty Patitas Suaves en Gato con Botas 2, cinta que fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Animada.

Más latinos influyentes

La actriz dominicana y estadounidense Zoe Saldaña, también aparece en la lista y no es para menos, si en los últimos años ha tomado gran fuerza en el Universo Marvel. Saldaña además ha derribado barreras para las mujeres de color en Hollywood, convirtiéndose incluso en una de las mejor pagadas. Mila Kunis fue la encargada de describirla, destacando “su poderosa presencia en pantalla y su capacidad para asumir cualquier papel con facilidad”, además de destacar que ella “ha abogado por una mayor diversidad y representación” en la industria.

La activista María Herrera Magdaleno, de 73 años, también aparece en la lista pues durante años se ha convertido en líder en la búsqueda de hijos desaparecidos. Sonia Guajajara, Cristina Villareal Velásquez y Ana Cristina González Vélez fueron otras activistas de gran relevancia mencionadas.