Este es el lujoso regalo que le habría dado Piqué a Clara Chía para festejar la mudanza de Shakira

A Gerard Piqué parece que no le afecta tanto como dice la partida de sus hijos de Barcelona, al contrario, que Shakira se haya ido a otro país parece ser que es un beneficio ya que, puede empezar a vivir su nueva relación sin ningún tipo de restricciones o ataduras.

Tanto así, que según han reseñado medios locales, el ex futbolista le hizo un regalo lujoso a Clara Chía Martí, tras conocerse la mudanza de la cantante colombiana. Los seguidores de la pareja aseguran que en la última semana han visto a la joven veinteañera conducir por las calles de Barcelona un Aston Martin DB9 GT, que es un vehículo valorado en alrededor de 220 mil dólares y, alcanza hasta los 300 kilómetros por hora.

El regalo ha sido criticado por los fanáticos de Shakira, quienes aseguran que seguro lo hizo como celebración, por la partida de su ex pareja de la ciudad. Este obsequio también causó polémica debido a que, desde que inició su relación con el ex jugador español, Clara Chía Martí ha presumido varios lujos que antes no podría tener, situación que generó duda sobre la verdad detrás de su familia.

Aston Martin DB9 GT (Edvvc)

Sin embargo, no hay nada confirmado. Lo cierto es, que la pareja si se ha visto más cómoda por las calles y ciudades españolas. Incluso el día que Shakira dejó el país, Gerard Piqué se encontraba con Clara y sus padres paseando en otra ciudad y los paparazzis los captaron muy felices a todos, disfrutando en familia.

Solo el tiempo dirá si Piqué seguirá llenando de regalos lujosos a su nueva pareja y, que tan lejos llegará la relación. Muchos son los que aseguran que Clara Chía es la mujer indicada para él, porque “nunca se enfocará en ser más que él, Shakira le quedaba grande al ser una artistas de talla internacional”.