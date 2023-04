Victoria confesó cuál premio deseaba ganar más en MásterChef Ecuador: Aquí lo más codiciado por una de las ´fiu fiu´

Hace casi un mes que MásterChef Ecuador dio por terminada su cuarta temporada, pero ni el público ni los mismos ex participantes, han terminado de romper lazos con el programa que los llevó a vivir toda una experiencia culinaria que para muchos representó un sueño hecho realidad, y del cual todavía siguen compartiendo anécdotas.

En este caso, fue una de las integrantes del popular grupo de los ´fiu fiu´ Victoria Patiño, quien compartió de manera reciente, una postal en su cuenta de Instagram, narrando lo que habría sido para ella actuar tres veces seguidas el capítulo final de la competencia, intentando mantener viva la emoción, sin embargo, dentro del mismo texto, Victoria aseguró que la adrenalina cobró vida luego de enterarse de la lista de premios, en especial cuando escuchó el nombre de uno en particular.

“Hoy fue un día súper especial. La mayoría de personas que ve MasterChef sabe que el último capítulo se filma 3 veces, con 3 finales diferentes👆🏼👆🏼👆🏼Cada final pretendiendo que cada uno de los finalistas ganó🏆Entonces como se pueden imaginar es un proceso laaaargo y cansado en el que tienes que dejar tus mejores habilidades como actor sobre la mesa para pretender que estás emocionado de “ganar”. Lo chistoso es que ahí fue que yo me enteré de todos los premios que recibíamos y el momento que anunciaron la batidora KitchenAid y el bono de Supermaxi se me fue el agotamiento y se me prendieron de emoción los ojos!!😂😂” comenzó contando una de las integrantes del top 3, quien aseguró que la batidora era para ella “un Ferrari de los utensilios de cocina”.

La ´fiu fiu´ explicó que nadie entendía su emoción, sin embargo para ella la batidora tenía un valor emocional. “La batidora la quise desde que mi abuela se la compró hace más de 15 años y desde ahí soñaba con tener una igual (ahora tengo la pro😎)”, escribió como copy en el carrusel de fotografías donde presumió de su más codiciado premio. Aunque Victoria no logró obtener el título de MásterChef, cabe destacar que fue una de las participantes más elogiadas por los jueces, y también la primera en entrar en el top 5.