Tras ser despedida, Adamari López reaparece con nuevo proyecto y prueba que nadie apaga su brillo

Tras más de 10 años trabajando en el programa Hoy Día de Telemundo como conductora, Adamari López fue despedida el pasado jueves, teniendo que dejar la que fue su casa y la vio vivir los momentos más importantes de su vida.

Aunque se ha dicho que tanto Telemundo como ella llegaron a un acuerdo, parece que la realidad es que esto tomó por sorpresa a la puertorriqueña, quien no tenía idea e iba llegando de unas vacaciones.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicar que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, dijo la actriz en su despedida.

Aunque esto la habría tomado por sorpresa y estaría triste, no se ha dejado vencer ni caer, y sigue enfocada en otros proyectos, demostrando que nada la destruye.

Adamari López comienza nueva etapa tras ser despedida de Telemundo

Adamari López estuvo alejada de las redes desde su despido, pero esta semana volvió con todo y anunció que comenzó un nuevo proyecto que la tiene muy emocionada.

Y es que después de mucho tiempo, la famosa volvió al gimnasio y además dejó un mensaje motivador. “¡Mi gente linda! Nueva semana y nuevas oportunidades para seguir trabajando en una vida saludable. De la mano de @youfitgyms los invito a registrarse por tan sólo $1 y recibir 30 días gratis o incluso intentarlo 3 días gratis en tu gimnasio YouFit más conveniente”, dijo la famosa.

Además, también compartió fotos de un momento importante que vivió al ser invitada a La Casa Blanca para participar con su hija Alaia en el White House Easter Egg Roll 2023.

“Mi gente linda les dejo un poco de lo que fue nuestra visita a participar del White House Easter Egg Roll 2023! Un día diferente y divertido 💕DESLICEN para que vean la carita de emoción de @alaia”, dijo Adamari, dejando claro que las oportunidades le siguen lloviendo y ella seguirá triunfando.

Adamari deja claro que nada la vence ni apaga su brillo, y está lista para esta nueva etapa de su vida, que estará llena de proyectos y éxitos.