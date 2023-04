Ante las críticas a su cuerpo Ariana Grande pidió respeto: las redes se siguen burlando de ella

Unas fotos de la cantante Ariana Grande, publicadas el pasado 7 de abril, generaron preocupación y críticas por parte de usuarios de las redes sociales, pues consideran que su aspecto físico “no es el de una persona saludable”.

“Ella finalmente puede ser elegida para la nueva película de momias”; “¿No podemos sentarnos aquí y mentirnos a nosotros mismos? Esto no es lo que parece ‘saludable’. Esto es anorexia de libro de texto”; “Parece un palo con pelo. Cualquiera que diga que esto es saludable es un idiota”; son algunos de los comentarios que hicieron que la cantante le saliera al paso.

skinny ariana grande spotted in london pic.twitter.com/lzbJLs1vfI — ♰ (@outtaminds) April 8, 2023

La intérprete de One Last Time respondió a los comentarios con un video publicado en su cuenta de TikTok, haciendo un llamado a no opinar sobre cuerpos ajenos y criticando a las personas que se toman a la ligera lo que se dice en redes.

“Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y guapa. Personalmente, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi cuerpo”, confesó.

Ariana and Cynthia Erivo backstage at Jeff Goldblum’s concert in London pic.twitter.com/Leb3rYvoyn — Ariana Grande Today (@ArianaToday) April 8, 2023

Entre antidepresivos y mala alimentación

“Creo que deberíamos ser más amables y sentirnos menos cómodos al comentar sobre los cuerpos de las personas, pase lo que pase. Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable o no saludable, grande o pequeño, esto o aquello, sexy o no sexy, realmente deberíamos no hacerlo tanto”.

Con más de 31 millones de seguidores, Ariana aprovechó la plataforma para relatar los problemas de salud que padeció hace años y reflexiona sobre lo difícil que es estar expuesta a las críticas. “No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena. Quiero hablar sobre las preocupaciones sobre mi cuerpo”.

“Tomaba muchos antidepresivos y bebía con ellos, comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la manera que ustedes consideran saludable”, dijo.

Ser amables porque hay momentos difíciles

En el clip no habló de la fecha en la que pasó por esos momentos difíciles, pero entre 2017 y 2020, su vida estuvo plagada de varios eventos traumáticos para ella.

Entre ellos resalta, el atentado durante su concierto en Mánchester, Reino Unido, en 2017, en el que fallecieron 22 personas; la muerte de su exnovio Mac Miller en septiembre de 2018 a causa de una sobredosis y su boda fallida con Pete Davidson en octubre de ese mismo año.

“Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Aunque tu comentario intente ser con cariño y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona pueda estar trabajando en ello. Nunca se sabe, así que sed amables con los demás y con vosotros mismos”, relata la cantante.

Grande, con el mismo cariño y respeto que tiene por los seguidores de sus redes sociales envió un mensaje de apoyo: “Sois preciosos, sin importar lo que pase, sin importar qué cara tengáis estos días, vuestro peso o qué tipo de maquillaje uséis, o los procedimientos estéticos por los que hayáis pasado o no”.