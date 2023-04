Shakira le puso duras condiciones a Piqué para ver a sus hijos en Miami

Shakira dejó Barcelona hace unos días junto a sus hijos, Sasha y Milan, para iniciar un nuevo capítulo en sus vidas en Miami, Estados Unidos, luego de su separación con Gerard Piqué. Sin embargo, los internautas se preguntan cómo serán las visitas del español en territorio americano.

Medios internacionales, han asegurado que la colombiana le habría puesto una fuerte e inesperada condición a su expareja para que pueda visitar a los pequeños. La cantante evitará que Milan y Sasha pasen un mal rato, por lo que no permitirá que el Catalán vaya con su novia, Clara Chía Marti.

“Shakira ya ha tomado cartas en el asunto para que Clara Chía no vuelva a encontrarse con sus hijos. Por lo menos en Estados Unidos”, afirmó el diario El Nacional de Cataluña.

Shakira salió en defensa de sus hijos. (Instagram @shakira)

Además, se conoció que Piqué no podrá salir de Miami con los niños y podrá pasar con ellos por un total de 10 días pero sin salir de la ciudad y lo más importante, no podrá ir con Clara Chía.

“Algo que no iba a hacer, ya que como cuenta el paparazzi Jordi Martín, a Milan y Sasha no les hace especial ilusión pasar tiempo con la catalana. La artista no quiere que sus hijos lo pasen mal”, asegura el medio Catalán.

Por su parte, Lorena Vásquez, periodista de Mamarazzis, dijo que hasta el momento el español no ha presentado a Clara Chía oficialmente como su pareja frente a Sasha y Milan: “A Clara la tiene bastante alejada de sus hijos. Ella conoce a los niños en el entorno laboral, pero nunca ha sido presentada como pareja de su padre. De momento ni ha convivido con los niños los fines de semana ni ha vivido con ellos momentos de ocio”, dijo.

Shakira quiere que no hostiguen a sus hijos:

La colombiano hizo un pedido muy especial a los medios de comunicación y a los periodistas, por medio de su cuenta de Instagram, y lo hizo como madre, donde solicitó que pare el acoso a sus hijos, para que ellos puedan tener una vida normal, como todo niño a su edad.