¿Mala decisión? A los 19 años Millie Bobby Brown se comprometió y así la defendieron

Tras dos años de noviazgo, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi estarían comprometidos, o al menos, una fotografía en las redes sociales de la actriz confirmaría este hecho que ha tomado por sorpresa a más de uno por las cortas edades que tienen, ella 19 y él 20 años.

Es un hecho que la protagonista de Stranger Things, no solo se ha convertido en una de las actrices favoritas de Hollywood desde que era muy pequeña, sino que algunas veces ha causado controversia por los looks de edad mucho más avanzada que muestra, tanto que las críticas no se han dejado esperar.

Esto mismo, ha provocado que su reciente compromiso, volviera a desatar críticas y una serie de comentarios que hablan sobre su corta edad para casarse, pese a que la actriz, desde principios de enero, ya se refería a Bongiovi como su compañero de vida.

Millie Bobby Brown desata críticas por su prematuro compromiso

A sus 19 años, Millie Bobby Brown ha sabido cómo hacerse un lugar en el mundo del entretenimiento, luego de encarnar a Eleven en Stranger Things y protagonizar otros filmes como Enola Holmes junto a Henry Cavill.

Pero lo que a muchos no ha gustado, ha sido su forma de actuar y de vestir, criticando que la joven, de 19 años, se veía mucho mayor de lo que en realidad es y que quizá estaba acelerando su proceso de madurez, con prendas demasiado reveladoras para su edad y hasta llegaron a comentar que ya parecía una señora, mostrando la peor cara de las redes sociales.

A pesar de ello, la joven ha mostrado que ella vive bajo sus propias reglas y que la amistad y el amor son lo más importante para ella, pues muchos aún esperan la reacción de su mejor amigo y compañero de reparto, Noah Schnapp.

Entre los comentarios se leía: “Ella está demasiado joven”; “Tiene 19 ¿Eso es legal para casarse en Gran Bretaña?”; “Maldición, es demasiado pronto”; “Me estoy haciendo viejo... ¿O es tan joven para casarse?”.

Defienden a Millie Bobby Brown por su compromiso con Jake Bongiovi

Con una tierna fotografía donde se muestran Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (hijo de Jon Bon Jovi) mostraron su felicidad mientras la actriz presumía una joya en su dedo anular izquierdo, mientras posan frente al mar vestidos de blanco, ella con un vestido de bordados y él con una camisa mientras la abraza.

Las personas hablaron de los fans tóxicos que tiene en sus redes sociales, algunos comentaron: “Ella tiene 19 años, y qué, yo tenía 16 cuando conocí a mi marido, hemos estado juntos durante más de 12 años, y crecí en una hermosa familia. El amor es amor, punto. Si te sientes listo, entonces ve a por ello. La gente dice que ella está desperdiciando su vida, ¿de qué manera? Ahora ella puede disfrutar de su vida con alguien a quien ama”; “Tengo 20 años y me casé a los 18 años. Los mejores 2 años de mi vida ¡¡cuando lo sabes, lo sabes!!”. La pareja anunció su compromiso con el tema Lover de Taylor Swift.