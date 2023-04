La mala y la buena en un cara a cara: Victoria de ´Compañía 593´ se enfrenta a Mare Cevallos ¿Qué se dijeron?

¿Qué tanto hay de Mare en Victoria? La buena y la mala, Victoria Guzmán y Mare Cevallos, se enfrentaron recientemente, en una ronda de preguntas que dejó sobre la mesa el pensamiento y los sentimientos, tanto del lado más rosa de la actriz, como también el de su popular y querido papel antagónico, en la teleserie ´Compañía 593´, el cual le ha válido un regreso a la pantalla chica con broche de oro.

El canal del cerro preparó todo un click a modo de concurso, donde los televidentes podrán disfrutar y conocer en detalle, a un personaje que sin duda alguna vino a poner de cabeza el mundo de los bomberos. En este jocoso encuentro, que ya se encuentra disponible en el portal de Ecuavisa. La actriz respondió a una ronda de interrogantes compartidas con su otro yo.

¿Por qué dicen que para mala eres muy buena?

Respuesta de Victoria: “Ay porque yo soy un pan de Dios. Solo cuando me buscan me encuentran”.

¿Le has roto el corazón a alguien?

Respuesta de Mare: “Tengo que decirlo sí, en momentos en los que tal vez no me sentía lista, tuve que decir no mi amorch, aquí no hay chance, y sí, rompí algunos corazones”.

Respuesta de Victoria: “Yo sí le he roto el corazón a mucha gente, que pena. De verdad hombres a mi altura no existen, estoy impresionada de tantos espermatozoides esos fueron los más inteligentes”.

¿Qué tiene Mare que no tiene Victoria y viceversa?

Respuesta de Mare: “Corazón. Yo a veces me paso de bruta, o me paso de buena, no sé”.

Respuesta de Victoria: “Cerebro, a esta le falta un poquitito de maldad”.

Para quienes ya han podido ser espectadores de este nuevo rol en Mare Cevallos, la historia de Victoria se ve movida por la venganza, y en medio de eso, esta mujer también desea ganarse el corazón del protagonista, mientras lleva a cabo un plan que pondrá en aprietos a Fito y Valentina.