“Por aquí ya no eres bienvenido”, Aracely y la posible indirecta a Luis Miguel por su relación con Paloma

Las cosas entre Aracely Arámbula y Luis Miguel no terminaron nada bien y además, aunque tienen dos hijos en común, Miguel y Daniel, el cantante no se hace cargo de ellos.

Y es que, por años, el famoso se ha desentendido de sus dos hijos, y en muchas oportunidades, Aracely le ha pedido que le pase la manutención correspondiente.

Sin embargo, hasta ahora, el cantante sigue sin mantener a sus hijos, y por ello, la actriz puso una demanda, pues mientras él lleva una vida de lujos con su nueva novia, Paloma Cuevas, a sus hijos ni los llama.

Te recomendamos: Mientras no mantiene a sus hijos, Luis Miguel llena de lujos a hijas de su novia y las lleva de vacaciones

Y parece que Aracely está molesta y hasta podría estar celosa por la nueva relación de Luis Miguel, pues envió una indirecta a través de sus redes, y muchos aseguran que es para su ex.

La indirecta de Aracely Arámbula en redes que aseguran es para Luis Miguel

A través de sus redes, Aracely Arámbula publicó varios videos en los que estaba cantando en una fiesta.

En uno de los videos cantaba el Music Session 53 de Shakira y decía “yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique (…) es igualita que tú, pa tipos como tú”, y en otros de los videos cantó TQG, también de la colombiana.

“ Por aquí ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río”, cantaba Aracely, que forma parte del tema de Shakira, pero muchos aseguran que iba con doble sentido, con una indirecta para Luis Miguel.

Y es que ahora que el “sol de México” tiene una relación, se le ha visto con Paloma Cuevas de viaje, paseos, y derrochando amor, mientras que de sus hijos no está pendiente, y esto tiene a Aracely molesta e indignada.

Te recomendamos: ¿Mejor que LuisMi?, 5 fotos del nuevo galán de Aracely: le dicen que “cambió un Twingo por un Ferrari”

“Uy eso fue directito para Luis Miguel”, “auch eso dolió, pobre Luis Mi jaja”, “amé a esta Aracely jaja”, “Shakira y Aracely únanse jaja las dos estuvieron con patanes”, “tremendos patanes los que las dejaron a ustedes dos, tremendas mujeres”, y “eso mi Ara, cántaselo y que lo escuche jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.