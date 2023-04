Nick Mason abre las puertas de un posible reencuentro de Pink Floyd

La historia de Pink Floyd es sin dudas bastante peculiar debido a los distintos episodios que se han generado entre sus integrantes con respecto a diferencias entre lo personal, musical e inclusive, político, en especial entre su bajista y cantante Roger Waters y el guitarrista, compositor y también cantante, David Gilmour.

El reencuentro más emotivo se generó en el pasado 2005, cuando luego de 24 años, los cuatros miembros originales volvieron a compartir escenario, específicamente en el concierto Live 8, llevado a cabo en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Ahora, pareciera que lo que muchos creían imposible se puede convertir en realidad, gracias a los recientes dichos del baterista, Nick Mason, quien dejó en claro que, de realizarse otro reencuentro de la afamada agrupación de rock, él estaría disponible.

Esperanzas del reencuentro

Los dichos de Mason acrecientan las esperanzas de millones de fanáticos en el mundo por ver de nuevo en un mismo escenario a la mayoría de los miembros fundadores de Pink Floyd, recordando que en el pasado 2008 Richard Wright falleció a sus 65 años luego de una corta lucha contra un cáncer.

A esto se le suma el anuncio de Roger Waters sobre la regrabación del disco Dark Side Of The Moon sin sus antiguos compañeros, en el marco de los 50 años de su salida, lo quejó como gran sensación popular la posibilidad del tan anhelado reencuentro.

“Waters en realidad me envió una copia de lo que estaba trabajando y le escribí y le dije: ‘¡Molestamente, es absolutamente brillante!’ Lo fue y lo es. No es nada que sea un spoiler para el original en absoluto, es un complemento interesante para la cosa. Nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Estoy disponible para cualquier cosa”, explicó Nick Mason al medio The Sun.

Falta esperar lo que pueda decir ahora David Gilmour, lo que parece lo más difícil de la tarea para que se pueda juntar de nuevo Pink Floyd, sobre todo si recordamos su apoyo público de los últimos dichos en febrero de este 2023 de su pareja, Polly Samson, quien expresó en sus redes sociales: “Roger Waters eres antisemita hasta la médula. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, misógino, enfermo de envidia y megalómano. Basta de tonterías”.